TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 8 luglio 2024

TvBlog anche oggi, 8 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 8 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Mina Settembre 2 (ore 21.20) Nel primo episodio: Mina e Gianluca si sono presi una vacanza a Procida, qualche mese dopo la scoperta che ha cambiato per sempre le loro vite. L’idillio viene però interrotto dalla notizia di un attentato che coinvolge Claudio. Mina torna subito a Napoli e, vederlo in ospedale, le fa un effetto tale da spingerla a pensare che forse il loro rapporto merita una seconda possibilità.

(ore 21.20) Nel primo episodio: Mina e Gianluca si sono presi una vacanza a Procida, qualche mese dopo la scoperta che ha cambiato per sempre le loro vite. L’idillio viene però interrotto dalla notizia di un attentato che coinvolge Claudio. Mina torna subito a Napoli e, vederlo in ospedale, le fa un effetto tale da spingerla a pensare che forse il loro rapporto merita una seconda possibilità. Rai 3 – Kilimangiaro Estate (ore 21.20) Accanto a Camila Raznovich, vecchi e nuovi “compagni di viaggio” che l’affiancheranno lungo tutto il corso della trasmissione. Ospite della prima puntata il botanico Stefano Mancuso che, insieme a Giovanni Storti, ci porterà in un bosco magico.

(ore 21.20) Accanto a Camila Raznovich, vecchi e nuovi “compagni di viaggio” che l’affiancheranno lungo tutto il corso della trasmissione. Ospite della prima puntata il botanico Stefano Mancuso che, insieme a Giovanni Storti, ci porterà in un bosco magico. Canale 5 – Cornetto Battiti Live (ore 21.30) Da Otranto la kermesse musicale dell’estate, quest’anno condotta da Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli.

I programmi della sera in tv, 8 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Gli inesorabili (ore 21:10) : Un classico dei classici del western, firmato John Huston. Nel cast, Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Audie Murphy, John Saxon, Lilian Gish.

(ch. 24) – (ore 21:10) : Un classico dei classici del western, firmato John Huston. Nel cast, Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Audie Murphy, John Saxon, Lilian Gish. Rai Storia (ch. 54) – Dove sta Zazà (ore 22:10) La seconda puntata è dedicata al cabaret nel periodo del primo dopoguerra e del fascismo in Italia: Gabriella Ferri canta “Chitarrata Romana”, il corpo di ballo si esibisce in “Maramao perché sei morto”, Pippo Franco ed Enrico Montesano raccontano degli anni e delle canzoni del ventennio. Pino Caruso fiancheggia Montesano in uno sketch comico sulla vita mondana.

(ch. 54) – (ore 22:10) La seconda puntata è dedicata al cabaret nel periodo del primo dopoguerra e del fascismo in Italia: Gabriella Ferri canta “Chitarrata Romana”, il corpo di ballo si esibisce in “Maramao perché sei morto”, Pippo Franco ed Enrico Montesano raccontano degli anni e delle canzoni del ventennio. Pino Caruso fiancheggia Montesano in uno sketch comico sulla vita mondana. Twentyseven (ch. 27) – Space Jam (film, ore 21:15) : Il campione di basket Micheal Jordan deve aiutare i Looney Tunes a vincere una partita contro i Nerdluks, una banda di irritabili creature provenienti dallo spazio.

I programmi della sera in tv, 8 luglio 2024: canali satellitari

Sky Documentaries (ch. 120/NOW) – Elton John – The rocketman (21:20) Scopriamo la verita’ dietro la vita turbolenta ed eccentrica di un genio musicale come Elton John. Che sfide ha dovuto affrontare un timido giovane per diventare una superstar?

(ch. 120/NOW) – (21:20) Scopriamo la verita’ dietro la vita turbolenta ed eccentrica di un genio musicale come Elton John. Che sfide ha dovuto affrontare un timido giovane per diventare una superstar? Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Pare Parecchio Parigi (film, ore 21:15) Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l’ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi.

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l’ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Scrivimi una canzone (film, ore 22:50) Romantica commedia con Hugh Grant e Drew Barrymore. Un cantante pop degli anni 80 potrebbe tornare al successo componendo un brano per la star del momento. Lo aiutera’ una frizzante ragazza.