TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 7 luglio 2024

TvBlog anche oggi, 7 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 7 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – TIM Summer Hits (ore 21.20) Gli ospiti saranno Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Coma_cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Gaia, Ghali, Irama, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Michele Bravi, Noemi, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tony Effe, Umberto Tozzi.

(film, ore 21.20) La bellezza aiuta ma non dura. Il bel Filippo, gigolo’ di grido, perde la sua a causa di un incidente automobilistico ma scopre i valori piu’ importanti. La7 – Speciale TgLa7 (Elezioni Francesi) (dalle 19.50) Lo speciale a cura della redazione del Tg La7 dedicato alle elezioni francesi e condotto dal direttore della testata, Enrico Mentana.

I programmi della sera in tv, 7 luglio 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Est (film, ore 21:10) : Ottobre 1989. A poche settimane dalla storica Caduta del Muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi, tre ventenni di Cesena decidono di partire in vacanza: sono alla ricerca di una meta per trascorrere dieci giorni nell’Europa dell’est. Approdano a Budapest dove conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura di Ceausescu. Questo incontro e una valigia daranno una svolta ai loro piani.

I programmi della sera in tv, 7 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Emily (21:15) Frances O’Connor esordisce alla regia con il biopic sull’autrice di ‘Cime tempestose’, interpretata da Emma Mackey. L’equilibrio della famiglia Bronte è scosso dall’arrivo del nuovo Pastore.

