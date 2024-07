TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 6 luglio 2024

TvBlog anche oggi, 6 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 6 luglio 2024: canali generalisti

Rai 3 – Tina Anselmi – Una vita per la democrazia (film, ore 21.20) Prima donna ad aver ricoperto la carica di Ministro in Italia nel 1976, Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. Spesso unica donna in un mondo di uomini, la sua vita è stata quella della nostra democrazia.

(film, ore 21.20) Prima donna ad aver ricoperto la carica di Ministro in Italia nel 1976, Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. Spesso unica donna in un mondo di uomini, la sua vita è stata quella della nostra democrazia. Rete 4 – Il paradiso all’improvviso (film, ore 21.20) Lorenzo, Leonardo Pieraccioni, e’ il titolare della ditta di “Pioggia, Neve e Grandine” che realizza effetti speciali per il teatro, il cinema e la televisione. che realizza effetti atmosferici per il cinema e la televisione, ma e’ soprattutto un single convinto. Questa sua liberta’ suscita quotidianamente l’invidia dei due suoi piu’ cari amici: Taddeo Borromini, Alessandro Haber, e Giandomenico Tardella, Rocco Papaleo, entrambi rampolli di due famiglie nobili, da sempre in lotta, fissati con le scommesse e con diversi matrimoni falliti alle spalle e mogli da mantenere. Lorenzo, chiamato insieme alla sua assistente Nina, Anna Maria Barbera, a lavorare in una villa ad Ischia, conosce Amaranta, una bella ragazza colombiana, di cui si innamora. Lorenzo avra’ un’amara sorpresa.

I programmi della sera in tv, 6 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Ammore e malavita (film, ore 21:10) : Dieci appuntamenti di prima serata per scoprire come il grande cuore del capoluogo campano sia composto in realtà di mille cuori diversi. i Manetti Bros, sabato 6 luglio, aprono il ciclo con il musical alla napoletana “Ammore e malavita”., interpretato da Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Carlo Buccirosso, Claudia Gerini.

I programmi della sera in tv, 6 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Barbie (21:15) Margot Robbie e Ryan Gosling nel film campione d’incassi di Greta Gerwig, premiato con un Oscar. Afflitta da pensieri umani, Barbie lascia Barbieland per avventurarsi nel mondo reale.

