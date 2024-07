TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 5 luglio 2024

TvBlog anche oggi, 5 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 5 luglio 2024: canali generalisti

Rai 3 – Le cose che non ti ho detto (film, ore 21.30) Una storia di separazione e di rinascita in prima serata. Il film di William Nicholson con Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connordi, è ambientato nella cittadina costiera di Seaford, nel sud dell’Inghilterra, protagonisti Edward e Grace, una coppia sposata da quasi trent’anni, la loro vita trascorre tranquilla in una casa in prossimità del mare tra oggetti accumulati negli anni e moltissimi libri.

(film, ore 21.20) Quando Reuben, durante la luna di miele viene tradito dalla moglie, comincia a frequentare Polly, una sua ex compagna di classe incontrata casualmente a una festa.

NOVE – I migliori fratelli di Crozza (21:30) Il meglio dello show satirico di Maurizio Crozza

I programmi della sera in tv, 5 luglio 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – Il lato positivo (film, ore 21:10) : Pat è appena uscito da un ospedale psichiatrico, Tiffany da una dipendenza da sesso e psicofarmaci. Si salveranno a vicenda.

Twentyseven (ch. 27) – Il mio amico zampalesta (film, ore 21:20) : Eva che vorrebbe tanto un fratellino, incontra un amico un po' particolare: una scimmietta con il vizio di rubare…

Rai 5 (ch. 23) – Raffa in the Sky (21:20) Dal Teatro Donizetti di Bergamo, un'opera ispirata a Raffaella Carrà. Il compositore è Lamberto Curtoni, che ha lavorato su un libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli, da un'idea di Francesco Micheli, che firma la regia dello spettacolo

I programmi della sera in tv, 5 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Un boss sotto stress (21:15) Robert De Niro e Billy Crystal in una gustosa commedia di Harold Ramis. Un mafioso rinchiuso in prigione manifesta strani comportamenti e viene affidato alle cure di uno psicanalista.

Sky Cinema Due + 24 (ch. 311/NOW) – Boogie Nights – L'altra Hollywood (film, ore 21:15) Paul Thomas Anderson firma l'epopea di un promettente pornoattore, interpretato da Mark Wahlberg, sullo sfondo dei trasgressivi anni 70. Nel cast Heather Graham e Julianne Moore.