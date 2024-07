TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 4 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 4 luglio 2024: su Rai 3 in diretta il Premio Strega 2024 con Cucciari e Strabioli.

TvBlog anche oggi, 4 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 4 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Noos – L’avventura della conoscenza (ore 21.30) È la visita di Alberto Angela al Museo Egizio di Torino – che quest’anno festeggia i duecento anni dalla sua fondazione – ad aprire il nuovo appuntamento con la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza.

(21:30) Kevin Costner, Alan Rickman e Morgan Freeman nell’avventuroso cult anni 90. Robin Hood addestra un gruppo di ribelli per sconfiggere la tirannia dello sceriffo di Nottingham. Rai 3 – Premio Strega 2024 (23:00) Kermesse letteraria, evento mondano, fenomeno di costume: il Premio Strega, giunto alla 78^ edizione, è tradizionalmente tutto questo, con in più l’attesa per il verdetto di una competizione che ha il potere di trasformare ogni libro vincitore in un best-seller.

I programmi della sera in tv, 4 luglio 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Giovani si diventa (film, ore 21:10) : La frequentazione di una coppia piu’ giovane regala nuovi stimoli a Josh, regista in crisi, e Cornelia. Sarà vera amicizia?

I programmi della sera in tv, 4 luglio 2024: canali satellitari

Sky Documentaries (ch. 120/NOW) – Obama – Il sogno americano (21:15) Il racconto delle sfide, dei trionfi e delle sconfitte vissute da Barack Obama durante la sua presidenza, con un’analisi sui problemi che la sua amministrazione ha dovuto affrontare.

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) Due nomination agli Oscar per un raffinato film sentimentale. Due amici d’infanzia si separano quando la famiglia di lei emigra dalla Corea del Sud. Dopo 2 decenni si ritrovano a New York Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Ben is Back (film, ore 21:00) Toccante pellicola sulla tossicodipendenza con Julia Roberts e Lucas Hedges. Un ragazzo lascia la comunita’ di recupero per passare il Natale con la famiglia, mettendo tutti alla prova.