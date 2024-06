TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 22 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 22 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 22 giugno 2024: canali generalisti

Rete 4 – Fuochi d’artificio (21:20) Il trentenne Ottone incontra alle Maldive uno psicanalista e gli racconta come ha fatto a trovare l’anima gemella e a portarla con se’ su quella splendida isola.

Italia 1 – Windstorm – Contro ogni regola (film, 21:30) Mika decide di iscriversi ad una prestigiosa gara ippica per salvare la scuderia dalla bancarotta. Sequel di "Windstorm – Liberi nel vento".

La7 – Mine Vaganti (film, 21:15) Un ragazzo torna in Puglia dopo aver finito gli studi. Le sue ambizioni si scontrano con i desideri della famiglia.

I programmi della sera in tv, 22 giugno 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – In corto d’opera (film, 21:25) : In un quartiere popolare di Roma c’è un barbiere che crede nelle teorie del complotto. In famiglia, come al lavoro, viene deriso da tutti e nessuno lo prende sul serio finché non viene arrestato dalla polizia. È il corto “Il barbiere complottista”, diretto da Valerio Ferrara con Lucio Patanè

Twentyseven (ch. 27) – Doc Hollywood – Dottore in carriera (film, 21:15) : Un chirurgo plastico deve scontare una pena con del lavoro socialmente utile in una cittadina dove finisce per innamorarsi di una donna.

I programmi della sera in tv, 22 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – La musica nel cuore – August Rush (film, 21:00) Freddie Highmore e Robin Williams in un film toccante e magico. Il piccolo August, prodigio della musica, suona per le strade di New York sperando di rintracciare i suoi genitori.

Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) – Shazam! Furia degli dei (film, 22:35) Zachary Levi e Helen Mirren nel secondo cinecomic sul supereroe DC. La "Shazamiglia" torna in azione per contrastare le figlie di Atlante

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Come ammazzare il capo…e vivere felici (film, 21:15) Sequel di "Come ammazzare il capo… e vivere felici" con un cast di star hollywoodiane. Nick, Dale e Kurt decidono di mettersi in proprio, ma dovranno vedersela con un cinico investitore.