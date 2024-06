TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 21 giugno 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 21 giugno 2024: su Real Time Lorraine Bracco in “Vado a vivere in Sicilia”

TvBlog anche oggi, 21 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 21 giugno 2024: canali generalisti

Rai 3 – La bussola – Il collezionista di stelle (21:20) Nel 1955 nasceva in Versilia un locale notturno che avrebbe fatto epoca e che sarebbe diventato un pezzo della storia d’Italia. In occasione della Festa della Musica, che si celebra in più di centoventi Paesi del mondo, in prima visione il documentario diretto da Andrea Soldani e prodotto da Lux Vide con Rai Cinema.

(film, 21:30) Prima di sposarsi, Greg e Pam decidono di far conoscere i rispettivi genitori. L’impatto sara’ esilarante. Sequel di “Ti presento i miei” Real Time – Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro (ore 21:30) L’attrice americana Lorraine Bracco acquista una proprieta’ nel piccolo borgo di Sambuca di Sicilia spendendo solo un euro. Ora si prepara a ristrutturare la sua casa in Italia.

I programmi della sera in tv, 21 giugno 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Medée (film, 21:25) : Arriva in tv la “Médée” di Luigi Cherubini su libretto di François-Benoît Hoffmann diretta da Michele Gamba con la regia di Damiano Michieletto, che il Teatro alla Scala ha messo in scena per la prima volta nella versione originale francese.

I programmi della sera in tv, 21 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Palazzina Laf (film, 21:15) Esordio alla regia di Michele Riondino, anche protagonista con Elio Germano. Un operaio dell’Ilva viene reclutato da un dirigente per raccontare quello che succede in fabbrica.

(ch. 307/NOW) – (film, 21:00) Anthony Hopkins ed Emma Thompson in un raffinato dramma di James Ivory. Nel ripercorrere la sua vita dedita al lavoro, un maggiordomo inglese si accorge di aver soffocato i suoi sentimenti. Sky Cinema Due + 24 (ch. 311/NOW) – Notturno (film, 21:15) Gianfranco Rosi racconta il Medio Oriente tormentato dalle guerre in un documentario girato nel corso di tre anni passati sui confini di Iraq, Kurdistan, Siria e Libano.