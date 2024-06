TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 19 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 19 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 19 giugno 2024: canali generalisti

Rai 2 – Non preoccuparti delle piccole cose (film, 21:20) Il film made in USA, diretto nel 2021 da Ellen S.Pressman, narra la vera storia di Kristine Carlson, autrice con il marito Richard di una serie di libri di successo: rimasta improvvisamente vedova, Kristine dovrà affrontare il dolore della perdita e la necessità di mandare avanti da sola l’attività che aveva reso celebre lei e il marito.

I programmi della sera in tv, 19 giugno 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Il segno delle donne (film 21.10) : Marta Abba, alla quale dà voce e volto, Ilenia Pastorelli è la protagonista del “faccia a faccia” di Angela Rafanelli e “Il Segno delle Donne”, una coproduzione Rai Cultura – Anele, prodotta da Gloria Giorgianni.

I programmi della sera in tv, 19 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Lacci (film, 21:15) Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Silvio Orlando e Laura Morante nel dramma familiare di Daniele Luchetti. Una coppia si lascia per l’infedelta’ dell’uomo, ma il loro legame non si dissolve

