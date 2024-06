TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 18 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 18 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 18 giugno 2024: canali generalisti

Rai 3 – Ex – Amici come prima (film, 21:20) Quattro episodi, in Italia e dintorni, in cui il rapporto fra coniugi e fidanzati subisce delle interferenze. Il risultato potrebbe essere drammatico ma con Enrico Brignano, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis e Carlo Vanzina non mancano le risate.

(ore 23:00) Obiettivo principale del programma è la valorizzazione dei giovani imprenditori che hanno dimostrato intuito, creatività ed intraprendenza riuscendo ad emergere nel loro settore sul territorio nazionale.

Gli imprenditori selezionati, ispirati dal genio di Federico II, saranno protagonisti di un evento unico che donerà loro nuove opportunità e grande motivazione, in una serata ricca di danza, musica, teatro, cinema.

I programmi della sera in tv, 18 giugno 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Julie & Julia (film 21.10) : Ripetere tutte le ricette del manuale di cucina di Julia Child in soli 365 giorni: è l’impresa in cui si butta Julie, raccontata dal film di Nora Ephron – ispirato al best seller omonimo di Julie Powell pubblicato nel 2009 – “Julie & Julia”

(ch. 30) – Solo un padre (film, 21:05) Luca Argentero nei panni di un ragazzo padre che deve accudire la figlia neonata. Scoprira' il senso profondo della paternità.

I programmi della sera in tv, 18 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Il talento di Mr. Ripley (film, 21:15) Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow nel thriller dal romanzo di Patricia Highsmith. Incaricato di riportare a casa il figlio di un magnate, un uomo è coinvolto in un tragico intrigo

(ch. 307/NOW) – (film, 21:15) Adam Sandler in una commedia con Tea Leoni e Paz Vega. Due coniugi in crisi assumono una governante messicana che parla solamente spagnolo, innescando una girandola di gustose gag Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Notte prima degli esami – Oggi (film, 21:00) Fausto Brizzi dirige Nicolas Vaporidis nella seconda commedia sugli esami di maturita’. Luca e la sua cerchia di amici sono alle prese con nuovi amori mentre incombono gli esami.