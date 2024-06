TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 17 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 17 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 17 giugno 2024: canali generalisti

Canale 5 – Bardot – 1a TV (film, 21:20) .

(film, 21:20) . La7 – 100 minuti (film, 21:20) .

I programmi della sera in tv, 17 giugno 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Il tuttofare (film 21.10) :

(ch. 23) – (film 21.10) : Rai Movie (ch. 24) – The Kid (film, 21:10) :

(ch. 24) – (film, 21:10) : Cine34 (ch. 34) – L’agenzia dei Bugiardi (film, 21:05)

I programmi della sera in tv, 17 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – One Life (21:15)

(ch. 301/NOW) – (21:15) Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Vita da Camper (film, 21:15) .

(ch. 304/NOW) – (film, 21:15) . Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – L’amore all’improvviso – Larry Crowne (film, 21:00)