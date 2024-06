TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 15 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 15 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 15 giugno 2024: canali generalisti

Rai 1 – EURO 2024: Italia – Albania (20.30) : Partita di esordio della Nazionale Italiana a EURO 2024. Telecronaca di Alberto Rimedio, Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordo campo Tiziana Alla, Interviste di Andrea Riscassi, Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni. In studio Simona Rolandi e Marco Lollobrigida.

(film, 21:30) Le isole Hawaii sono un paradiso amaro per Matt, che scopre che la moglie, adesso in coma, aveva un amante e voleva chiedere il divorzio. Vincitore di un Premio Oscar Italia 1 – Windstorm – Liberi nel vento (film, 21:20) Il magico legame tra la giovane ribelle Mika e uno stallone apparentemente indomabile, Windstorm. Dal romanzo “Ostwind – Zusammen sind wir frei” di Carola Wimmer.

I programmi della sera in tv, 15 giugno 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Io che amo solo te (film 21.10) : Una commedia in salsa pugliese di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Luciana Littizzetto e Antonio Gerardi.

I programmi della sera in tv, 15 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – I Tre moschettieri (film, 21:15) Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D’Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis

