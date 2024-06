TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 12 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 12 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 12 giugno 2024: canali generalisti

Rai 2 – Europei di Atletica – Roma 2024 (21.00) : Ultima giornata di gare: 48 nazioni, circa 1700 atleti, 9 ori mondiali e 34 campioni in carica. E, naturalmente, una copertura televisiva totale, tutta in diretta, con le sessioni del mattino e quelle pomeridiane e serali, finali comprese, su Rai 2 e con RaiSport HD in onda negli spazi del Tg2, per non perdere nemmeno un minuto della rassegna continentale.

(21.00) : Ultima giornata di gare: 48 nazioni, circa 1700 atleti, 9 ori mondiali e 34 campioni in carica. E, naturalmente, una copertura televisiva totale, tutta in diretta, con le sessioni del mattino e quelle pomeridiane e serali, finali comprese, su Rai 2 e con RaiSport HD in onda negli spazi del Tg2, per non perdere nemmeno un minuto della rassegna continentale. La7 – In viaggio con Barbero (21:15) Puntata dedicata al caso Matteotti a cento anni dal rapimento e dal delitto avvenuto il 10 giugno del 1924 a Roma. Il Professore più amato d’Italia dedica una pagina del suo viaggio televisivo ad uno dei leader politici più influenti della storia moderna del Paese, segretario del Partito Socialista Unitario, assassinato dalle squadre fasciste per le sue denunce contro le illegalità del governo di Benito Mussolini.

(21:15) Puntata dedicata al caso Matteotti a cento anni dal rapimento e dal delitto avvenuto il 10 giugno del 1924 a Roma. Il Professore più amato d’Italia dedica una pagina del suo viaggio televisivo ad uno dei leader politici più influenti della storia moderna del Paese, segretario del Partito Socialista Unitario, assassinato dalle squadre fasciste per le sue denunce contro le illegalità del governo di Benito Mussolini. La7 – Navalny – L’intoccabile (23:00) The Man Putin Couldn’t Kill: il documentario sull’incredibile storia di Alex Navalny, il carismatico oppositore del presidente russo Vladimir Putin, scomparso il 16 febbraio 2024. Il film esamina la storia del complotto per uccidere il leader dell’opposizione russa Alexei, la politica russa e il rapporto tra Vladimir Putin, il Cremlino e l’opposizione.

I programmi della sera in tv, 12 giugno 2024: canali tematici

Cine 34 (ch. 34) – Mediterraneo (film 21.05) : Versione restaurata da Infinity. Premio Oscar al miglior film straniero, con Abatantuono. Nel 1941 un gruppo di soldati italiani presidia un’isoletta greca.

(film 21.05) : Versione restaurata da Infinity. Premio Oscar al miglior film straniero, con Abatantuono. Nel 1941 un gruppo di soldati italiani presidia un’isoletta greca. Rai 5 (ch. 23) – Sting – Live at Chambord (22:15) : Persone da tutta Francia raccolte nella Valle della Loira – patrimonio Unesco insieme al castello che ospita – per ascoltare i più grandi successi di Sting, che raramente concede al pubblico le “greatest hits”.

I programmi della sera in tv, 12 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Joika – A un passo dal sogno (film, 21:15) L’odissea di una ballerina texana, interpretata da Talia Ryder, in un biopic con Diane Kruger. La quindicenne Joy Womack insegue il sogno di essere ammessa al Bolshoi di Mosca.

(film, 21:15) L’odissea di una ballerina texana, interpretata da Talia Ryder, in un biopic con Diane Kruger. La quindicenne Joy Womack insegue il sogno di essere ammessa al Bolshoi di Mosca. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – (ch. 304/NOW) – Senti chi parla

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Gioco d’amore (film, 21:00) Sport e pulsioni d’amore con Kevin Costner e Kelly Preston in un film di Sam Raimi. Un campione di baseball sul viale del tramonto ricorda la sua vita alla vigilia dell’ultima partita.