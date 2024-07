TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 10 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 10 luglio 2024: su Cine34 l’iconico film di Luciano Salce in episodi.

TvBlog anche oggi, 10 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 10 luglio 2024: canali generalisti

Canale 5 – Crazy & Rich (ore 21.30) Commedia romantica a cavallo tra due mondi: quello orientale e quello occidentale. L’erede cinese di una casa reale deve presentare la fidanzata alla sua famiglia.

I programmi della sera in tv, 10 luglio 2024: canali tematici

Rai Premium (ch. 25) – L’Isola dei delfini (film, ore 21:20) : Da quando ha perso i genitori, l’adolescente Annabel Coleridge vive con il nonno pescatore su di un’isola paradisiaca dei Caraibi. Trascorre le giornate con la sua stravagante migliore amica, un delfino di nome Mitzy. Tutto cambia quando i suoi ricchi nonni materni arrivano con un losco avvocato per riportarla a New York.

I programmi della sera in tv, 10 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Lacci (film, 23:10) Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Silvio Orlando e Laura Morante nel dramma familiare di Daniele Luchetti. Una coppia si lascia per l’infedelta’ dell’uomo, ma il loro legame non si dissolve

