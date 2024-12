I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog consiglia i programmi e i film di natale in onda stasera in tv, oggi 24 dicembre 2024

TvBlog anche oggi, martedì 24 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 24 dicembre 2024: canali generalisti

(ore 14:05) Il campione di basket Micheal Jordan deve aiutare i Looney Tunes a vincere una partita contro i Nerdluks, una banda di irritabili creature provenienti dallo spazio. Italia 1 – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (ore 16:00) I cinque fortunati vincitori di un concorso, potranno entrare nella rinomata e misteriosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

(ore 19:30) Una bambina convince il sindaco ad invitare alla festa di Natale il Grinch, uno strano essere verde che ha deciso di rovinare le feste a tutti. Rai 3 – Luca (ore 21:10) Siamo in Liguria, all’alba degli anni Sessanta: due giovani mostri marini, Luca Paguro e Alberto Scorfano, scoprono di potersi trasformare in esseri umani e vivere in superficie. Di nascosto dalle famiglie ogni giorno, vanno sulla terra per realizzare il sogno di tutti i ragazzini dell’epoca: possedere una Vespa. Canzoni, emozioni, colori per una grande storia di sogni e amicizia.

I programmi di stasera in tv, 24 dicembre 2024: canali tematici

(ch. 30) – (ore 21:05) La bellissima amicizia tra Charlie e un cucciolo di renna. Il bambino sentendosi molto legato alla renna chiede a Babbo Natale se puo’ tenersi l’animale. Rai 4 (ch. 21) – Iron Mask – La leggenda del dragone (film, ore 21.15) Nel 1700, il cartografo inglese Jonathan Green riceve dall’Imperatore Pietro il Grande il compito di mappare la Russia Orientale. L’avventuriero si trova così a intraprendere un lungo viaggio che lo porta fino in Cina, durante il quale incontrerà bellissime principesse, affronterà micidiali combattimenti di arti marziali e si imbatterà in leggendarie creature nonché il Re dei Draghi. Nel frattempo, tre pericolosi prigionieri cercano di evadere dalla Torre di Londra: un vecchio maestro di Kung Fu cinese, un misterioso uomo con una maschera di ferro e un anziano che si fa chiamare Grey.

I programmi di stasera in tv, 24 dicembre 2024: canali satellitari

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) L’intramontabile musical con John Travolta e Olivia Newton-John. Una high school nell’America degli anni 50 incornicia le vicende amorose fra la romantica Sandy e lo spavaldo Danny Zuko. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Il diario di Bridget Jones (film, ore 21:00) Renee Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant in una commedia dal successo straordinario. Le buffe vicissitudini di una nevrotica trentenne londinese alla ricerca dell’uomo ideale