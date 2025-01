I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo

TvBlog anche oggi, martedì 7 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi di stasera in tv, 7 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Leopardi – Il poeta dell’infinito (film, ore 21.30) Un formidabile genio, quello di Leopardi, in grado di incendiare con i suoi versi non soltanto passioni amorose, ma anche ideali politici, poeta libero e avverso com’era al compromesso che ha sfidato il suo tempo, l’invasore austriaco, la Chiesa e gli stessi fondatori del nascente Stato italiano.

Rai 2 – Ma...Diamoci del tour! In Europa (film, ore 21:20) Enrico Brignano parte per una tournée teatrale in Europa e racconta con i suoi occhi e le sue parole Amsterdam, Colonia, Monaco, Londra, Parigi, Bruxelles, Zurigo, Basilea e Barcellona..

NOVE – Jumanji (film, ore 21:30) Un magico gioco da tavolo intrappola due ragazzini nel suo bizzarro mondo. Per liberarsi dovranno concludere la partita, ma non sarà affatto facile.

I programmi di stasera in tv, 7 gennaio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Il pianeta delle scimmie (ore 21:10) L’astronauta Taylor precipita con la sua nave su un pianeta misterioso. Ben presto scoprirà che da quelle parti gli esseri intelligenti sono scimmie, che hanno fondato una civiltà e usano gli umani come animali da compagnia o da lavoro. La comparsa di Taylor rischia di sovvertire una gerarchia retrograda e piena di segreti.

20 (ch. 20) – Twister (film, ore 21.15) Film adrenalinico con Helen Hunt, scienziata in un gruppo specializzato in uragani. Li cercano, li studiano, li combattono. Al limite delle possibilità.

Cine 34 (ch. 34) – Ti presento Sofia (film, ore 21:10) Gabriele, padre separato attento e premuroso con la figlia di 10 anni Sofia, s'innamora di Mara, una donna che detesta i bambini. Che fare?.

I programmi di stasera in tv, 7 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Cast Away (film, ore 21:15) Golden Globe a Tom Hanks, in un’avventura diretta da Robert Zemeckis. In seguito a un disastro aereo, un manager naufraga su un’isola deserta dove inizia una vita solitaria e primitiva.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – La verità, vi spiego, sull'amore (film, ore 21:00) Ambra Angiolini e Carolina Crescentini nella commedia tratta dal romanzo di Enrica Tesio. Lasciata dal compagno dopo sette anni, una donna tenta di rimettere ordine.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Chi ha incastrato Roger Rabbit (film, ore 22:35) 3 Oscar al capolavoro di Robert Zemeckis che abbina cartoons e attori. Anni 40: il coniglio Roger Rabbit e' accusato di omicidio e si rivolge a un detective umano perche' lo scagioni