TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in TV, 24 gennaio 2025: su Twentyseven un classico dei 90’s, Il principe delle donne.

Quali sono i programmi di stasera in tv? Ve lo diciamo noi! TvBlog anche oggi, venerdì 24 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari.

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 24 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Dalla strada al palco (ore 21.30) DIRETTA Numeri d’apertura spettacolari danno il via ad ogni puntata, coinvolgendo i conduttori, l’orchestra e il corpo di ballo. Ancora più protagonisti i “passanti importanti”: questa settimana saranno ospiti Valentina Persia, Beppe Fiorello e Sergio Friscia, che saranno parte integrante dello show e interagiranno direttamente con gli artisti.

(ore 21:20) DIRETTA Semifinale: tutti i concorrenti si sfideranno direttamente uno contro l’altro, con l’obiettivo di conquistare uno dei 12 posti disponibili per la finale.. La7 – Propaganda Live (film, ore 21:30) Torna ospite in studio il giornalista Lirio Abbate, che commenterà le molte notizie di attualità della settimana. Il reportage è affidato invece a Francesca Mannocchi. Spazio come sempre ai monologhi con lo stand upper Salvo di Paola, mentre non mancherà l’atteso contributo di Andrea Pennacchi.Super ospite internazionale: Amii Stewart. In studio anche gli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Paolo Celata.

I programmi di stasera in tv, 24 gennaio 2025: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Sogno di una notte di mezza estate (ore 21:10) È firmata dal grande coreografo e danzatore statunitense John Neumeier la versione del “Sogno di una notte di mezza estate” proposta da Rai Cultura. Lo spettacolo, creato nel 1977 e presto divenuto un classico, è stato registrato nel 2021 ed è ispirato all’omonima commedia di Shakespeare. Protagonista – su musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy e György Ligeti – è il Balletto di Amburgo.

(ch. 21) – (film, ore 21.10) Pluripremiato film diretto ed interpretato da Clint Eastwood. Lo sfaccettato ritratto di un uomo solo, avverso alla diversità ed al cambiamento. Twentyseven (ch. 27) – Il principe delle donne (film, ore 21.10) Uno spietato playboy si innamora di Jacqueline, che presto diventera’ il suo capo, ma scopre che la donna è in realtà una mangia uomini. Come reagirà?

I programmi di stasera in tv, 24 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Provaci ancora, Sam (film, ore 21:15) Commedia cult di Woody Allen con Diane Keaton. Un critico cinematografico, goffo con le donne, chiede aiuto al fantasma di Humphrey Bogart per sedurre la bella Linda.

