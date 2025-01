I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera in tv: su Rai Storia un doveroso omaggio a Mariangela Melato.

TvBlog anche oggi, venerdì 10 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi di stasera in tv, 10 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 1 – Dalla strada al palco (ore 21.30) Esibizioni dal vivo, musica, danza, street food per uno spettacolo autentico tra arte e improvvisazione: un evento straordinario, sullo sfondo di una piazza unica nel cuore di Roma, per illustrare tutte le novità del programma tv che quest’anno torna con una nuova veste ricca di soprese e spettacolo.

(ore 21:35) I capisquadra schiereranno i loro talenti senior. In giuria Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. La7 – Propaganda Live (ore 21:20) Per la prima volta saranno ospiti in studio Ficarra e Picone insieme a Toni Servillo, che presenterà ‘L’abbaglio, il film che li vede protagonisti. Per il reportage della settimana Francesca Mannocchi ha seguito le prime settimane della Siria liberata dopo decenni di regime della famiglia Assad. Da Homs a Damasco, da Yarmouk ad Aleppo, i sopravvissuti alle carceri e alle torture parlano di ciò che hanno vissuto, così come i sopravvissuti agli attacchi chimici e agli assedi.

I programmi di stasera in tv, 10 gennaio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Hannah e le sue sorella (film, ore 21:10) Ambientato a Manhattan, dove intorno alla famiglia di Hannah, attrice realizzata professionalmente e personalmente, orbitano amori, desideri, piccole infelicità e situazioni comiche.

I programmi di stasera in tv, 10 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – M – Il figlio del secolo (film, ore 21:15) Nel primo episodio – Mussolini ha appena fondato i Fasci di Combattimento quando D’Annunzio prende Fiume. Mussolini spera di sfruttare l’impresa del poeta sul campo elettorale. Nel secondo le elezioni hanno decretato la vittoria assoluta dei socialisti. Mussolini sembra finito, ma latifondisti e industriali cercano il suo aiuto contro gli scioperi.

