TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 30 luglio 2024

TvBlog anche oggi, martedì 30 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 30 luglio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Nella prima serata le finali dei 100 dorso femminili, gli 800 stile libero maschili e la staffatta 4×200 stile libero maschile

(ore 21.00) Nella prima serata le finali dei 100 dorso femminili, gli 800 stile libero maschili e la staffatta 4×200 stile libero maschile Italia 1 – Le iene presentano inside (ore 21.20) La iena Matteo Viviani conduce un’inchiesta su cio’ che mangiamo e il business dell’industria alimentare.

(ore 21.20) La iena Matteo Viviani conduce un’inchiesta su cio’ che mangiamo e il business dell’industria alimentare. Tv8 – Quattro matrimoni (ore 21:30) In questo episodio Costantino assiste ai matrimoni di quattro spose che arrivano da Nord, Sud, Ovest ed Est. Quale cerimonia trionfera’?

I programmi della sera in tv, 30 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Vicini del terzo tipo (film, ore 21:10) : In seguito all’omicidio di una guardia notturna a Glennview, in Ohio, Evan mette su, insieme ai suoi vicini di casa, un gruppo di vigilanza per mantenere sicuro il quartiere. Gli omicidi continuano e il gruppo di vigilanti scopre che è in atto un’invasione aliena: gli extraterrestri, sotto spoglie umane, hanno intenzione di decimare la popolazione di Glennview per sostituirsi ad essa.

(ch. 24) – (film, ore 21:10) : In seguito all’omicidio di una guardia notturna a Glennview, in Ohio, Evan mette su, insieme ai suoi vicini di casa, un gruppo di vigilanza per mantenere sicuro il quartiere. Gli omicidi continuano e il gruppo di vigilanti scopre che è in atto un’invasione aliena: gli extraterrestri, sotto spoglie umane, hanno intenzione di decimare la popolazione di Glennview per sostituirsi ad essa. La5 (ch. 30) – Tre metri sopra il cielo (film, ore 21:20) Dal romanzo omonimo di Federico Moccia. Babi e Step, benché provengano da due realtà contrapposte e abbiano stili di vita differenti, si innamorano.

(ch. 30) – (film, ore 21:20) Dal romanzo omonimo di Federico Moccia. Babi e Step, benché provengano da due realtà contrapposte e abbiano stili di vita differenti, si innamorano. Rai 5 (ch. 23) – Bono: in attesa di un salvatore (ore 23:25) Bono Vox è il leader della celebre band irlandese U2, uno dei gruppi più importanti al mondo della musica rock, in vetta da oltre 40 anni. Bono è considerato dagli inglesi una delle persone più influenti in ambito musicale, tanto da essere inserito nella lista dei “100 Grandi Britannici”. Il suo impegno per i diritti civili, tra cui la lotta all’apartheid, gli è valso una candidatura al Premio Nobel per la pace nel 2005.

I programmi della sera in tv, 30 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Western (ch. 303/NOW) – The Hateful Eight (ore 21:15) Western di Quentin Tarantino con un supercast. In un rifugio di montagna, otto sconosciuti si scontrano fra minacce, inganni e pallottole. Oscar alle musiche di Ennio Morricone

(ch. 303/NOW) – (ore 21:15) Western di Quentin Tarantino con un supercast. In un rifugio di montagna, otto sconosciuti si scontrano fra minacce, inganni e pallottole. Oscar alle musiche di Ennio Morricone Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Dora e la città perduta (film, ore 21:15) Fiaba con Isabela Moner, live-action della serie Nickelodeon. La giovane Dora parte con il cugino e la fedele scimmia per ritrovare i genitori nella leggendaria citta’ Inca di Parapata

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:15) Fiaba con Isabela Moner, live-action della serie Nickelodeon. La giovane Dora parte con il cugino e la fedele scimmia per ritrovare i genitori nella leggendaria citta’ Inca di Parapata Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – E.T. L’extraterrestre (film, ore 22:40) 4 Oscar all’emozionante capolavoro di fantascienza di Steven Spielberg. Un bambino protegge dagli scienziati un alieno rimasto sulla Terra e lo aiuta a tornare sul suo pianeta