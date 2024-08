TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 18 agosto 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 18 agosto 2024: prima serata modificata per Rai 1 in ricordo di Alain Delon.

TvBlog anche oggi, domenica 18 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 18 agosto 2024: canali generalisti

Rai 1 – Il Gattopardo (film ore 21.30) In omaggio ad Alain Delon, in prima serata il capolavoro del 1963 di Luchino Visconti rappresenta uno dei matrimoni più riusciti di sempre fra cinematografia e letteratura. Pubblicato postumo nel 1958, il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è una storia grandiosa e potente che Visconti portò sul grande schermo con eccezionale forza visiva e qualità di movimento.

(film, ore 20.30) Colossal epico liberamente ispirato all’Iliade di Omero, con Brad Pitt ed Eric Bana. Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta, scatenando una guerra. La7 – Chocolat (ore 21.15) In un piccolo paese una straniera apre una cioccolateria che diventa un luogo magico dove assaporare liberta’ mai provate.

I programmi della sera in tv, 18 agosto 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) Lo scandalo Kennedy (film, ore 21:10) Nel luglio del 1969 Ted Kennedy festeggia con lo staff sull’isola di Chappaquiddick, isola poco distante da Martha’s Vineyard dove si trovava in vacanza. Durante un giro in auto con Mary Jo Kopechne, il senatore americano perde il controllo del mezzo, finendo in acqua. Ted esce incolume dall’abitacolo mentre per la giovane pare non ci sia nulla da fare. Il giorno dopo la polizia arriva sul posto e inizia a indagare..

(ch. 30) – Tata giramondo: Missione Canada (film, ore 21:10) Henni si trova in Canada per occuparsi della turbolenta tredicenne Bristol, una vera calamita attira-guai. Riuscira' a trasformarla in una ragazza modello?.

Cine34 (ch. 34) – I due carabinieri (ore 21:15) C. Verdone ed E. Montesano, sono Marino e Glauco, due carabinieri la cui forte amicizia viene messa in crisi dal comune interesse per Rita, cugina di Marino.

I programmi della sera in tv, 18 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Eravamo bambini (film, ore 21:15) Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice e Massimo Popolizio in un film tra vendetta e innocenza perduta. Vent’anni dopo aver assistito a un crimine le storie di 4 coetanei si intrecciano di nuovo.

(ch. 301/NOW) – Eravamo bambini (film, ore 21:15) Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice e Massimo Popolizio in un film tra vendetta e innocenza perduta. Vent'anni dopo aver assistito a un crimine le storie di 4 coetanei si intrecciano di nuovo.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Super Mario Bros (film, ore 21:00) Animazione campione d'incassi coprodotta da Illumination e Nintendo, dal celebre videogioco. I fratelli Mario e Luigi sono risucchiati in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser.

(ch. 304/NOW) – Super Mario Bros (film, ore 21:00) Animazione campione d'incassi coprodotta da Illumination e Nintendo, dal celebre videogioco. I fratelli Mario e Luigi sono risucchiati in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser.

Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) – Il gladiatore (film, ore 21:00) Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.