Per una stagione che sta per concludersi, un’altra sta per aprirsi. Parliamo chiaramente dell’estate 2023 e, in particolare in questo articolo, di come saranno organizzati i palinsesti delle tre reti Mediaset Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Poche settimane dunque e il periodo di garanzia aprirà l’ombrellone per andare in vacanza lasciando il terreno alle repliche salvo qualche eccezione che vi stiamo per elencare.

Che cosa troveremo nelle prime serate? Iniziamo naturalmente dalla rete ammiraglia.

Canale 5, estate 2023: programmi Mediaset

Canale 5 così come accaduto negli ultimi due anni porterà avanti L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi ‘trascinandola’ oltre la metà di giugno. L’ultima puntata – secondo quanto riportano i nuovi listini di Publitalia per la bella stagione – sarà lunedì 19 giugno.

Dalla settimana successiva (il 26) ci sarà l’atteso ritorno di Temptation Island dopo un anno sabbatico.

Il martedì, a partire dal 6 giugno, sarà replicata una fiction. Il mercoledì invece tornerà New Amsterdam con la quinta e ultima stagione (13 episodi in tutto) che si concluderà il 21 giugno. Dal 28 giugno prenderà il suo posto la serie Crime Signora Volpe, trasmessa nel luglio 2022 su Sky.

Al giovedì verrà riproposto Zelig. Nel novembre 2022 lo show condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio è andato in onda per tre puntate più uno speciale. Il 15 giugno sarà trasmesso un film e dalla settimana dopo (il 22) nuovamente Scherzi a Parte con Enrico Papi. L’ultima edizione del varietà è andata in onda tra settembre e ottobre 2022 con cinque puntate più un best of.

Il venerdì dal 9 giugno arriva la serie tv in prima visione La ragazza e l’ufficiale, una storia ambientata durante la prima guerra mondiale.

Sabato 3 giugno andrà in onda la seconda delle due serate evento de Il volo – Tutti per uno. Il 10 giugno la finale di Champions League (che vedrà comunque una squadra italiana protagonista) mentre, dalla settimana successiva, le repliche di Michelle Impossible & Friends.

La settimana dunque si concluderà alla domenica con il ciclo di film Storie vere in prima visione.

Da segnalare inoltre, le prime visioni della serie tv britannica Beyond Paradise (6 puntate, casa di produzione BBC) e del drammatico The Forest of the Missing.

Canale 5, Access prime time estate 2023

Nell’access Striscia la Notizia chiuderà i battenti per questa stagione sabato 10 giugno, dall’11 ritorna il sempreverde Paperissima Sprint.

Canale 5, preserale estate 2023

Ttorna Gerry Scotti con Caduta Libera e proseguirà fino a domenica 6 agosto. Dal 7 agosto al 3 settembre andranno in onda le repliche del game Conto alla rovescia.

Italia 1, estate 2023: programmi Mediaset

Anche Italia 1 prosegue sulla via delle serie e film tv con qualche sprazzo di musica qui e là.

Il lunedì sarà a tema cinematografico, in più torneranno le inchieste de Le Iene con gli speciali ‘Inside’.

Il martedì tornerà Italia 1 on stage, gli spettacoli teatrali di Andrea Pucci, Maurizio Battista, Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi in formato televisivo. La prima edizione è stata trasmessa per 4 puntate lo scorso settembre 2022. Il 20 giugno la rete dedicherà una serata al Mago Forest mentre il 27 in diretta dal tardo pomeriggio appuntamento in musica con la seconda edizione di Love Mi.

Da luglio il martedì sarà “nel cuore della musica” con Battiti Live.

Il mercoledì, dal 14 giugno, Chicago PD (stagione 9 e 10). Al giovedì dall’8 giugno torna FBI: Most Wanted (stagione 3 e 4). Da venerdì 16 ancora serie tv con Chicago Fire (stagione 10 e 11), mentre al sabato resta saldamente in mano ai film tv per la famiglia.

Anche il prime time della domenica sarà a tutto cinema, ma fino al 18 giugno. Dal 25 tornerà Freedom, ma in replica.

Rete 4, estate 2023: programmi Mediaset

Rete 4, ormai conosciuta da qualche anno per essere la rete dell’approfondimento in prime time, cederà il passo ai film e alle serie, ma l’informazione resiste.

Zona Bianca e Controcorrente occuperanno rispettivamente il lunedì e il mercoledì sera, discorso diverso per Fuori dal coro che terminerà l’ultimo martedì di maggio. Quarto grado terminerà la stagione 2022-23 il 2 giugno, dal 9 spazio a “Le storie” ovvero il best of.

Film a tutto spiano la domenica, il giovedì e il sabato. Saranno suddivisi nei cicli de I bellissimi (titoli come Full Monty – Squattiranati organizzati, Un amore tutto suo, The rock, Attacco al potere e The Italian Job); Un biglietto per Hollywood (The doorman, Dragonfly, The Judge, Deepwater – Inferno sull’oceano, Flightplan – Mistero in volo); Italiani al cinema (Vacanze ai caraibi, Buona giornata, Moschettieri del Re, L’ultimo paradiso…) e i grandi classici delle Risate all’Italiana (Il bisbetico domato, Mia moglie è una strega, Innamrato pazzo, Viaggi di nozze, L’amore è eterno finché dura)

Mentre il martedì (dal 13 giugno) arriva la serie tv Deadly Tropics, in seguito sarà la volta di East New York, entrambi polizieschi. Tra gli altri appuntamenti da aggiungere: il documentario Dynasties in prima tv.

Rete 4, Access prime time estate 2023

Nell’access prime time Stasera Italia non si fermerà ma proseguirà la messa in onda dal lunedì al venerdì, anche Controcorrente andrà avanti nel weekend.