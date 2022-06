Il mese di Luglio su Sky e NOW ci trasporta in mondi ed epoche diverse. Si va dal futuro distopico di Westworld, all’800 di Sandition fino alla seconda guerra mondiale di Das Boot. Un giro per il mondo seriale tra crimini e storie d’amore per accontentare il pubblico più vasto possibile. Il mese è segnato dalla chiusura del canale Fox che dal 1° luglio non è più disponibile sulla piattaforma Sky, ormai il destino era segnato da tempo con pochissime serie originali rimaste, quelle che per ragioni di diritti Disney non ha potuto portare in streaming su Disney+. Ma vediamo le novità di luglio su Sky e NOW.

Now e Sky Luglio 2022 le serie tv in arrivo

Venerdì 1

Signora Volpe s.1 Sky Investigation: Sylvia Fox è apparentemente una donna normale, intelligente sulla quarantina che è anche una spia britannica. Sylvia è in Italia per il matrimonio della nipote e quando lo sposo viene ucciso si darà da fare per risolvere il mistero.

Lunedì 4

Westworld s.4 Sky Atlantic, debutta la versione doppiata; prosegue la versione in lingua originale con rilascio notturno on demand e in streaming, iniziata a fine giugno.

Nurses s.1 Sky Serie: medical drama ambientato a Londra con al centro 5 infermieri neo assunti che affrontano le difficoltà del loro nuovo lavoro e della vita privata; capiranno che solo affidandosi l’uno all’altro potranno cavarsela.

Giovedì 7

Pagan Peak s.2 Sky Investigation: oscura serie Sky Original Tedesca, con l’ufficiale tedesco Stocker e l’ispettore austriaco Winter alle prese con la morte di uno dei detective e nuovi pericoli.

Venerdì 15

The Rising s.1 Sky Atlantic: Neve Kelly è morta, è stata uccisa e nel suo stato di fantasma cerca di risolvere il suo stesso omicidio; scopre una serie di segreti che la porteranno a riesaminare la vita che conosceva; serie Sky Original UK.

Domenica 17

The Blacklist s.9 nuovi episodi: dopo i primi 6 episodi già trasmessi, torna il poliziesco con James Spader nei panni del ricercato FBI che collabora con la stessa agenzia aiutando a catturare criminali.

Martedì 19

Das Boot s.3 Sky Atlantic: torna la serie Sky Tedesca, ambientata durante la seconda guerra mondiale. Forster viene mandato a Lisbona alla ricerca di una talpa tedesca; intanto Ehrenberg viene mandato in mare con una missione che potrebbe cambiare le sorti della guerra.

Mercoledì 20

Sandition s.2: period drama BBC ispirato al romanzo incompiuto di Jane Austen; Charlotte Heywood torna a Sandition trovando un gruppo di ufficiali dell’esercito arrivati in città con nuove opportunità romantiche e d’affari.

Now e Sky Luglio 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a Luglio diverse serie tv proseguono e spesso terminano sui canali Sky e in streaming su NOW, finendo così disponibili con cofanetto completo on demand. Vediamo quali sono le serie di cui vedremo nuovi episodi inediti nel corso del mese di Luglio.

Venerdì 8 terminano Il Villaggio dei Dannati e The Baby

e Martedì 12 termina We Own this City – Potere e Corruzione

Il martedì proseguono Chicago Med s.7, Chicago Fire s.10, Chicago PD s.9

Il Sabato Fear the Walking Dead s.7 su MTV

Now e Sky Luglio 2022 l’intrattenimento oltre le serie tv

La programmazione dei canali di intrattenimento di Sky non è limitata alle sole serie tv ma prevede show, reality, documentari di vario genere. A Luglio prosegue il giovedì l’appuntamento con 4 Hotel con Bruno Barbieri su Sky Uno mentre da domenica 3 luglio debutta la terza edizione di Un Sogno in affitto con Paola Marella che in ogni puntata entra in 3 splendide dimore da presentare a nuovi futuri affittuari. In questa edizione ci sono Francesco Facchinetti, Fabio Troiano, Fabio Canino e Cristina Parodi.

A Luglio su Sky Arte arriva da lunedì 4 I Buongustai dell’arte un viaggio per l’Italia tra bellezze artistiche e ricette con il critico inglese Andrew Graham-Dixon e lo chef Giorgio Locatelli. Tra gli altri titoli del mese di Sky Arte c’è Searching for Ingmar Bergman domenica 10; Damon Albarn – Una storia Pop mercoledì 13 in cui si ripercorrono 30 anni di storia della Gran Bretagna attraverso la carriera di Damon Albarn frontman dei Blur e mente dei Gorillaz. Infine sabato 30 nel giorno dei suoi 75 anni ci sarà Building Arnold Schwarzenegger, documentario sulla sua vita e la carriera.

Su Sky Documentaries venerdì 1° luglio arriva Nel Mio Nome documentario prodotto da Elliot Page che racconta la storia di 4 amici che hanno intrapreso un percorso di transizione. Domenica 3 arriva Italia vs Brasile 3-2 La Partita docuserie che racconta la partita del mondiale del 1982, snodo cruciale per la nostra vittoria. Il 13 luglio I Am Not Your Negro, documentario narrato da Samuel L. Jackson attraverso il teso di James Baldwin rimasto incompiuto, per l’anniversario del Black Live Matter. Sabato 16 arriva Wig un documentario sul festival drag queen di New York. Mercoledì 20 il documentario Platoon – La vera storia, domenica 24 The Dissident, lunedì 25 I Sarno – Una vita nel porno.

Su Sky Nature a Luglio da martedì 5 la seconda stagione di Salviamo La Natura: Malawi; giovedì 14 per la giornata mondiale degli squali Cinquanta Sfumature di Squalo.