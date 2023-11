Pomeriggio Cinque non andrà in ferie sotto le festività natalizie. Fuori dal coro in onda anche il 27 dicembre. A Stasera Italia Nicola Porro cederà il posto a Sabrina Scampini e Stefania Cavallaro

Natale, Myrta Merlino non si ferma. Giordano in onda anche il 27 dicembre, staffetta ‘rosa’ a Stasera Italia (Retroscena TvBlog)

L’informazione Mediaset a Natale non si fermerà. E se lo farà, lo stop sarà per pochi giorni. Sono molti infatti i programmi che proseguiranno senza sosta, con le sole interruzioni che andranno in scena nei cosiddetti ‘giorni rossi’ del calendario.

Chi farà pochissime ferie, a differenza di quanto accadeva su La7 ai tempi de L’Aria che tira, sarà Myrta Merlino. Pomeriggio Cinque continuerà ad occupare il pomeriggio di Canale 5 sotto le festività, ad eccezione del 25-26 dicembre e primo gennaio 2024. Stesso discorso per Mattino Cinque News, che andrà in pausa nei medesimi giorni, con l’unico dubbio legato alla conduzione. In tal senso, c’è da capire se Federica Panicucci e Francesco Vecchi resteranno assieme in onda, o se il timone passerà provvisoriamente nelle sole mani di quest’ultimo.

Sicura sarà invece la staffetta a Stasera Italia, con Nicola Porro che cederà il testimone a Sabrina Scampini e Stefania Cavallaro.

Sul fronte delle prime serate, Dritto e rovescio si fermerà dal 21 dicembre. Giovedì 28 lo spazio lasciato libero verrà eccezionalmente occupato da Zona Bianca, che poi si riaffaccerà in video il 7 gennaio.

Pochissime vacanze pure per Mario Giordano, a differenza degli anni scorsi, dal momento che Fuori dal coro verrà programmato fino al 27 dicembre.

E’ sempre Cartabianca andrà in ferie il 19 dicembre. Sempre Porro, stavolta con Quarta Repubblica, saluterà momentaneamente il pubblico il 18 dicembre.