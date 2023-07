La versione inglese del Professor T torna su Rai 2 e conquista la prima serata nell’estate 2023. Dopo una prima stagione trasmessa in seconda serata nell’autunno 2022, la serie inglese torna con 6 nuove indagini per il professor Jasper Tempest criminologo affetto da OCD. La serie è il remake di un titolo belga che si caratterizza per personaggi sopra le righe alle prese con casi criminali da risolvere.

Professor T 2, la trama delle puntate

Il professor Jasper Tempest è un brillante criminologo della Cambridge University, ha un carattere eccentrico, una mente sopraffina, una madre invadente ed è affetto da OCD disturbi ossessivi compulsivi. Nonostante tutto questo è un valido consulente e alleato della polizia.

Le puntate di venerdì 28 luglio

2×01 Anello di fuoco: la polizia indaga su un incendio doloso in una casa di studenti. Intanto il Professor T è perseguitato da un incubo ricorrente e decide di andare in analisi.

2×02 Omicidi in maschera: vengono trovati mori un avvocato e la sua seconda moglie, il caso ha alcune inquietanti analogie con un duplice omicidio commesso 15 anni prima e su cui aveva proprio lavorato l’avvocato. La polizia sospetta che sia stato lo stesso uomo condannato 15 anni prima.

Professor T 2, quante puntate sono?

La seconda stagione è composta da 6 puntate.

Professor T 2, il cast

La seconda stagione conferma il cast visto nella prima stagione, il protagonista Jasper Tempest è interpretato da Ben Miller che è stato il personaggio principale nelle prime 3 stagioni di Delitti in Paradiso. La novità di stagione è Juliet Stevenson, attrice dalla lunga carriera vista nelle ultime settimane anche in Secret Invasion e nel cast di film come Mona Lisa Smile, Emma, Being Julia.

Ben Miller è Jasper Tempest

Emma Naomi è Lisa Donckers, ispettrice di Polizia ed ex studentessa del Professore

Barney White è Dan Winters, Ispettore di Polizia

Frances de la Tour è Adelaide Tempest la madre di Jasper.

Andy Gathergood è Paul Rabbit ispettore di polizia

Sarah Woodward è Ingrid Snares

Juliet Aubrey è Christina Brand: commissario di Polizia

Douglas Reith è il rettore dell’Università

Juliet Stevenson è la dottoressa Helena Goldberg.

Professor T la serie originale e gli adattamenti

Professor T è l’adattamento della serie belga omonima Professor T andata in onda tra il 2015 e il 2018 composta da 3 stagioni e 39 episodi, in Italia trasmessi da La7 (e La7d in replica). Oltre all’adattamento britannico la serie ha avuto una versione tedesca composta da 4 stagioni e trasmessa anche questa da Rai 2, una ceca e una francese dal titolo Prof T inedite in Italia. Teoricamente la Rai ha acquistato i diritti del format ma non ne ha mai realizzato una serie.

Professor T 2 dove la trovo in streaming?

Su RaiPlay è in streaming la serie, inoltre sulla piattaforma gratuita della Rai è disponibile la prima stagione e le stagioni 3 e 4 della versione tedesca.

Professor T 3 si farà?

Si, la serie è stata rinnovata da ITV per una terza stagione.