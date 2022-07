E’ un mercoledì sera a tutte indagini british, quello offerto da Raidue al suo pubblico. Se, infatti, in prima serata possiamo divertirti con Delitti in Paradiso 11, in seconda serata debutta Professor T. Stiamo parlando della prima stagione del remake britannico dell’omonima serie belga di successo, con protagonista un personaggio tanto geniale quanto eccentrico. Le indagini ed i personaggi sopra le righe fanno al caso vostro? Allora proseguite nella lettura!

Professor T Rai 2, quando va in onda?

La serie tv va in onda a partire da mercoledì 27 luglio 2022, alle 22:30, ogni mercoledì sera.

Professor T Rai 2, la trama

Il professore Jasper Tempest (Ben Miller) lavora come criminologo all’Università di Cambridge. E’ noto per la sua genialità, che lo hanno fatto diventare una delle personalità di spicco nel settore, ma anche per il suo carattere eccentrico.

Jasper, da tutti chiamato Professor T, soffre infatti di disturbo ossessivo compulsivo: vuole che tutto intorno a lui sia in ordine, teme i germi tanto da indossare sempre dei guanti e non si fa problemi a dire quello che pensa alle persone, anche a costo di risultare maleducato.

Nonostante questo, si rivela un valido alleato per la Polizia, che lo assume come consulente nella risoluzione di alcuni casi. Ad affiancarlo, l’Ispettrice Lisa Donckers (Emma Naomi), sua ex studentessa.

Professor T Rai 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, ciascuno della durata di circa un’ora, trasmessi in Gran Bretagna su Itv e negli Stati Uniti da Pbs nell’estate 2021. Il finale di stagione, su Raidue, andrà in onda il 31 agosto.

Professor T Rai 2, cast

Il cast della serie è guidato da Ben Miller, interprete di Richard Poole nelle prime tre stagioni di Delitti in Paradiso e visto anche in Primeval. L’attore interpreta il personaggio del Professor T, che nella versione originale era interpretato da Koen De Bouw, in quella tedesca da Matthias Matschke ed in quella francese da Mathieu Bisson.

Ben Miller è Jasper Tempest: il protagonista, criminologo all’Università di Cambridge affetto da un disturbo ossessivo compulsivo e che inizia a collaborare con la Polizia.

Emma Naomi è Lisa Donckers: Ispettrice di Polizia ed ex studentessa del Professor T, a cui viene affiancata nelle indagini in cui si chiede la sua consulenza.

Barney White è Dan Winters: Ispettore di Polizia, collega di Lisa.

Frances de la Tour è Adelaide Tempest: madre iperprotettiva di Jasper.

Andy Gathergood è Paul Rabbit: ispettore, collega di Lisa e Dan.

Sarah Woodward è Ingrid Snares: segretaria della facoltà universitaria in cui lavora il protagonista.

Juliet Aubrey è Christina Brand: commissario di Polizia e superiore di Lisa, Dan e Paul.

Douglas Reith è il rettore dell’Università.

I remake di Professor T

Come detto, la serie originale arriva dal Belgio, dove è andata in onda per tre stagioni, dal 2015 al 2018, sulla rete televisiva Één (in altro il trailer). In Italia è andata in onda su La7 e La7d.

La serie ha avuto un successo tale da generare altri tre remake: oltre a quello inglese in onda su Raidue, anche uno tedesco, in onda dal 2017 al 2020 e composto da quattro stagioni (in Italia anch’esso trasmesso da Raidue) ed uno francese, andato in onda per una sola stagione nel 2016 (inedito in Italia). I diritti della serie sono stati venduti anche nel nostro Paese, alla Rai, ma ad oggi non è stato fatto nessun remake.

Professor T 2 si farà?

Sì, Itv ha ordinato una seconda stagione di Professor T, la cui data di messa in onda non è ancora stata annunciata. La serie ha vinto il premio come Miglior Scripted Format al C21’s International Format Awards 2022, mentre Mille e Naomi si sono portati a casa il premio rispettivamente come Miglior Attore e Miglior Attrice non protagonista.

Professor T in streaming su Netflix o RaiPlay?

Oltre che durante la messa in onda televisiva su Raidue, è possibile vedere Professor T in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.