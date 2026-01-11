Problemi per Martina Colombari dopo Ballando: “Tre ecografie e una risonanza”, le sue condizioni

È stata la show girl a spiegare cosa le è accaduto e i vari controlli medici a cui si è dovuta sottoporre, il racconto inaspettato

Martina Colombari è stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti che più ha dato sua stessa nell’esperienza di Ballando con le Stelle. Sfida dopo sfida, ballo dopo ballo, ha dato prova di grande tenacia e professionalità, mostrando tutto il suo impegno in ogni puntata. Ed effettivamente è stata anche una delle concorrenti più apprezzate, tanto che la sua eliminazione è stata ampiamente criticata dal pubblico.

La show girl dopo la partecipazione al talent show ha avuto qualche “problemuccio”, è stata lei stessa a raccontare a quali controlli medici si è dovuta sottoporre per accertarsi che fosse tutto ok. L’ha fatto attraverso i social, dove da sempre è molto attiva e comunica con i suoi fan, aggiornandoli sulle sue esperienze professionali.

Come sta Martina Colombari dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle

Martina Colombari, così come molti concorrenti di Ballando con le Stelle, durante la partecipazione al talent show ha avuto alcuni problemi fisici. Tra distorsioni, dolori e altri problemi, non sono mancati imprevisti per i concorrenti, basti pensare che Francesca Fialdini si è dovuta fermare proprio per questo.

La Colombari ha raccontato che dopo aver concluso l’esperienza del reality si è sottoposta a una serie di controlli medici, in una storia su Instagram ha condiviso un’immagine in cui si vedono dei referti e ha aggiunto il messaggio “tre risonanze magnetiche e una ecografica”. Poi dopo ha aggiunto: “Post Ballando con le Stelle, ma ne è valsa la pena”. Parole che ben chiariscono come la show girl non rimpianga assolutamente la scelta di aver preso parte al programma di Milly Carlucci e di aver vissuto quest’esperienza televisiva.

Un’esperienza in cui indubbiamente ha dato tutta se stessa, si è aperta raccontando molti aspetti della sua vita privata, dal matrimonio con Billy Costacurta al rapporto con il figlio, con tutte le difficoltà che il giovane ha vissuto e che – conseguenzialmente – hanno affrontato anche lei e il compagno. La Colombari, dunque, ha vissuto a pieno questa esperienza, impegnandosi tantissimo, forse anche per questo – al momento dell’eliminazione – la delusione è stata così forte.

Non ha conquistato il trofeo, ma sicuramente ha ricevuto tutto l’apprezzamento del pubblico, che ha notato il grande impegno dimostrato da Martina Colombari. Al termine di quest’esperienza televisiva la show girl ha voluto fare un tatuaggio per ricordare quanto vissuto, un omaggio al programma ma anche al suo impegno, una scritta “Insemprarsi”. L’immagine di questo simbolo, carico di significato, l’ha condivisa sui social allegando un lungo messaggio di ringraziamenti, partendo da Milly Carlucci, fino a tutti i suoi compagni di squadra: “(…) Tante emozioni e sopratutto la strada per per scoprire un’altra Martina, la spensieratezza di ballare con il mio maestro e la gioia di esibirmi davanti ad un pubblico che ci ha mandato in un modo o nell’altro tutto il sostegno di cui avevamo bisogno… tutto questo rimarrà sempre nel mio cuore e da oggi anche sulla mia pelle (…)“.