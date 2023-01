Il Principe Harrry – L’intervista a ITV in onda su Real Time

Il principe Harry è in pieno tour per il lancio del suo ultimo libro, Spare – Il minore, già distintosi per alcune rivelazioni al fulmicotone sul padre, ora Re Carlo III, e sul fratello, erede al trono e ora col titolo di Principe del Galles. Lui, il duca del Sussex, è già stato discusso protagonista con la moglie della docuserie Harry & Meghan, uscita sul Netflix l’8 dicembre scorso, a tre mesi dalla morte della Regina Elisabetta II. E sembrava che ai funerali di ‘nonna Lilibet’ si fossero aperti degli spiragli per una possibile riconciliazione con la famiglia Windsor, da cui Harry & Meghan si sono allontanati, abbandonando anche gli incarichi di Royal Senior. Ma la docuserie prima e il libro ora sembrano chiudere molte possibilità di un riavvicinamento tra i Reali e i ‘transfughi’.

Il libro è ovviamente accompagnato da un intenso battage pubblicitario che vede il principe Harry protagonista di attese interviste di qua e di là dell’Atlantico: domenica 8 gennaio, alla vigilia dell’uscita in UK e USA del suo libro, sono state trasmesse due interviste molto attese, prima sulla britannica Itv News e poi nella popolare trasmissione CBS 60 Minutes con Anderson Cooper a fare domande. Altre due interviste sono previste in queste ore, una con Michael Strahan in Good Morning America ​​e una questa sera con Stephen Colbert nel Late Show di martedì.

Ebbene, una di queste interviste arriva anche in Italia: si tratta di quella rilasciata a Tom Bradby di ITV e che sarà trasmessa questa sera, martedì 10 gennaio, alle 22.40 su Real Time (DTT, 31), canale da sempre attento alle questioni della Famiglia Reale Inglese, soprattutto ai suoi matrimoni. Ricordiamo, infatti, gli speciali per i Royal Wedding di William & Kate e di Harry & Meghan, i ‘fab four’ oggi più distanti che mai.

Il Principe Harry – L’intervista su Real Time

Si tratta, dunque, dell’intervista andata in onda domenica 8 gennaio su ITV, che Harry ha rilasciato al giornalista Tom Bradby, l’anchorman di News at Ten (il notiziario serale di ITV): 90 minuti in tutto che spaziano tra la morte della madre Diana – che da piccolo pensava si fosse nascosta, non scomparsa -, alle relazioni con il padre Carlo e il fratello William, senza dimenticare le sue esperienze di guerra e la sua scelta di lasciare il Regno Unito alla ricerca di privacy e di una vita più a misura d’uomo con la moglie Meghan Markle e con i suoi due figli, Archie e Lilibet Diana.

L’intervista – prodotta da ITN Productions per ITV – è stata girata in California, diventata la sua seconda casa (ammesso che una prima ce l’abbia ancora). Un’occasione per vedere ‘di prima mano’ il principe Harry parlare del suo libro e della sua famiglia, con la quale – dice – vorrebbe non avere avuto dissidi…

Per adesso seguiamola in tv, questa sera – martedì 10 gennaio 2023, che è anche il giorno dell’uscita del libro in Italia – sul canale 31 del DTT e quindi poi disponibile on demand su Discovery+. Il programma ha anche un suo hashtag dedicato, ovvero #IntervistaPrincipeHarry.

L’intervista al principe Harry, gli ascolti tv

Diciamo che Harry in tv che parla della sua famiglia non fa più tanto notizia: se l’intervista a Oprah Winfrey di un paio di anni fa fece scalpore e non solo per le accuse di razzismo che Meghan indirizzò alla Famiglia Reale e al suo entourage, con la miniserie Harry & Meghan l’effetto ‘sorpresa’ è un po’ svanito. In più una batteria di incontri come quella organizzata per il lancio del libro ha reso Harry un volto familiare anche negli USA, ormai. Gli ascolti tv delle interviste trasmesse in USA e in UK in ogni caso non sono stati disastrosi, anche se mostrano una certa stanchezza da parte dei britannici verso il principe tanto amato che sciorina accuse senza contraddittorio al resto della Firm.

Come riporta Variety, l’intervista di ITV è stata vista da una media di 4,2 milioni di telespettatori in tv e in streaming, ma è stata superata dalla seconda puntata della serie BBC Happy Valley, che ha registrato 5,3 milioni di spettatori: nessun effetto ‘Diana a Panorama’, insomma. E si capisce anche il perché. Nel marzo 2021 l’intervista con la Winfrey fu seguita da 11,3 milioni di telespettatori in UK, ma erano anche momenti diversi: la coppia aveva appena lasciato la Famiglia Reale e non aveva mai raccontato la propria ‘versione dei fatti’. Per di più aveva scelto il salotto di Oprah: una combinazione decisamente esclusiva.

Negli USA, invece, l’intervista di Anderson Cooper per 60 Minutes – in onda dalle 19:30 alle 20:30 ET su CBS e in live streaming su Paramount +, CBS.com e sull’app CBS – è stata seguita da 10.520.000 telespettatori stando ai primi dati Live + Same Day del TV Rating Nielsen, un dato che segna un 16% di telespettatori in più rispetto alla media di stagione.

Vedremo cosa raccoglierà in Italia, anche se qui l’attesa è nettamente diversa. Intanto se avete voglia di lotte fratricide, di ‘parricidi’ virtuali, di complessi di Elettra, di eroi in cerca di riscatto, insomma di un po’ di genuina tragedia greca – ahinoi per i protagonisti – L’Intervista al Principe Harry della ITV è in seconda serata su Real Time.