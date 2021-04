In attesa dei dettagli sul funerale, alcune reti televisive modificano la propria programmazione per ricordare il principe Filippo.

Tra le prime a predisporre un palinsesto dedicato c’è Sky Uno che nel giorno della scomparsa del duca di Edimburgo, venerdì 9 aprile 2021, propone in prima serata Filippo, storia di un principe, documentario del 2016 in cui lo stesso duca ripercorre la sua vita in un’intervista-racconto rilasciata a Phillip Schofiel in occasione del sessantesimo anniversario dei DofE, il “Premio del Duca di Edimburgo”, riconoscimento pensato per i giovani e istituito nel 1956. Un doc nato dopo un anno di riprese nel corso delle quali il conduttore ha seguito il Duca in ogni sua attività, dalle serate di gala agli eventi privati nei palazzi della famiglia reale. Al documentario hanno partecipato anche la Duchessa di Cambridge Kate Middleton, il conte di Wessex Edoardo, quarto e ultimo figlio di Elisabetta e Filippo, e sua moglie Sophie.

Subito dopo in onda I 70 anni di nozze della Regina, altro documentario che in questo caso ripercorre la cerimonia di nozze tra Filippo ed Elisabetta, celebrata nel novembre 1947 e passata alla storia come “il matrimonio del popolo” vista la grande partecipazione popolare dovuta anche al bisogno di evadere dopo le tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Tra le testimonianze raccolte anche quelle di una delle sarte responsabili dello spettacolare abito da sposa di Elisabetta e di tre dei ragazzi del coro che si esibì nell’abbazia di Westminster.

L’omaggio continuerà sabato 10 aprile, con la replica dei due documentari preceduti dalle 16:20 dai due episodi di Storia di una monarchia realizzati alla vigilia delle nozze del principe Harry e di Meghan Markle e nei quali si ripercorre la storia della casa reale britannica partendo ovviamente dall’amore (e dal ruolo) di Elisabetta e Filippo. I titoli saranno su Sky Uno e NOW e disponibili on demand nella collezione Royals.