Primo Appuntamento Teen UK arriva su Real Time

A partire da 13 agosto 2024, in prima serata, su Real Time, inizia una nuova appendice di ‘Primo appuntamento’. Si chiama ‘Primo appuntamento Teen UK’ (Teen First Dates è il titolo originale in Patria). Il ristorante più amato della tv accoglie i ragazzi dai 16 ai 19 anni che muovono i primi passi nel vasto mondo degli incontri nella vita reale.

In Inghilterra, la versione young del format è giunto alla terza stagione.

Primo appuntamento Teen UK: lo staff

Oltre ai protagonisti di puntata, il perno del programma è lo staff del ristorante. Il padrone di casa e maître è Fred Sirieix, supportato dalla cameriera CiCi Coleman e dal barman Merlin Griffiths.

Primo appuntamento Teen UK: i primi due episodi

Nel primo episodio, in onda, in prima serata, su Real Time il prossimo 13 agosto 2024 (in Gran Bretagna è stato trasmesso il 22 febbraio 2021 dall’emittente Channel 4), lo studente d’arte Archie incontra la musicista Eden mentre Dom incontra Dom. Nella seconda puntata, invece, Joe ha un appuntamento con la cheerleader Katie. Il rapper di Bristol Freddie incontra Ella di Exeter. Infine, Caitlyn e Baillie scoprono di avere la passione comune per la bistecca. Come finiranno questi incontri? Scatterà la scintilla dell’amore?

Primo appuntamento Teen avrà un’edizione italiana?

In questo esperimento estivo, ci sono tutti i presupposti per una versione inedita che possa coinvolgere anche gli adolescenti italiani. Dopo le declinazioni ‘Crociera’ ed ‘Hotel’, il ristorante di Primo appuntamento Teen potrebbe aiutare molti giovanissimi a scoprire il vero amore, lasciando, per una volta, da parte l’universo virtuale e la dimensione dei social.

Primo appuntamento Teen UK: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La versione britannica del dating si può vedere ogni martedì, in prima serata, su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dal 13 agosto 2024. I contenuti video e gli episodi sono disponibili anche su discovery+.