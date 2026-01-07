Primo Appuntamento 2026: il cast, dove vedere le puntate, le anticipazioni

Flavio Montrucchio torna su Real Time con una nuova edizione di Primo Appuntamento, l’iconico dating show in onda ogni martedì alle 21.30 a partire dal 6 gennaio. Un modo unico e speciale per conoscere la propria anima gemella durante una cena, che permette ai partecipanti di capire se davanti a sé c’è la persona giusta. Chi entra nel ristorante di Primo Appuntamento, ha infatti una grande voglia di innamorarsi e di mettersi in gioco. A regalare quel tocco di romanticismo in più c’è la splendida cornice dell’elegante villa d’epoca alle porte di Tivoli, con il padrone di casa Montrucchio che accoglie nuovi single pronti per un appuntamento al buio. La loro unica speranza è proprio quella di incontrare, in quella occasione, l’anima gemella oppure una compagnia da approfondire.

Le anticipazioni sulla nuova edizione

L’incontro tra le presunte future coppie avviene in tempo reale, durante una vera e propria ripresa, fatta da telecamere nascoste. A fare da sfondo c’è inoltre il racconto delle storie personali dei single, ma anche le emozioni e le prime impressioni che vengono raccolte durante e dopo l’appuntamento. La “vera anima del ristorante” è il conduttore Flavio Montrucchio, che ha il compito di accogliere gli ospiti all’ingresso, scambiare due chiacchiere con loro, accompagnarli al bancone dove c’è il barman Mauro che offre loro l’aperitivo e, al termine della cena, congedarli all’uscita.

Un programma che si basa su un mix di leggerezza, inclusività e romanticismo, e che emoziona ancora una volta diventando un vero punto di riferimento televisivo che racconta l’amore in tutte le sue sfaccettature, non rinunciando a quel pizzico di ironia necessaria. Le anticipazioni parlano inoltre di un cast di single molto variegato: si potranno vedere giovani alla prima esperienza ma anche over 60 che non hanno mai smesso di credere nell’amore. Ogni serata prevede 4 o 5 appuntamenti diversi e, al termine della cena, i due protagonisti entrano nel confessionale e lì decidono se continuare la conoscenza fuori dalle telecamere oppure dirsi addio per sempre.

Il cast di Primo Appuntamento 2026

Accanto a Flavio Montrucchio, si conferma lo staff del ristorante diventato ormai parte integrante del successo del programma. Ci sono Mauro il barman, che serve cocktail utili a rompere il ghiaccio; Alessandro il Maitre, colui che guida le coppie al tavolo e supervisiona il servizio con la consueta professionalità; il resto della brigata, cioè camerieri e staff di sala che osservano, quasi invisibili, il nascere di nuove possibili storie d’amore.