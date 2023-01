“Tutto cambia perché nulla cambi” e la citazione gattopardesca non cade a caso se ci riferiamo alle nuove puntate inedite di Primo Appuntamento. Dopo sette stagioni non vuol passare per una trasmissione già vecchia, nemmeno vuol sentir parlare di crisi del settimo anno e si rifà il look. Nuova location, un elegante ristorante pieno di colore ospita le tante anime in cerca d’amore, con la sostanziale differenza che ciò a cui vanno incontro è un appuntamento al buio in piena regola con una telecamera che li riprende passo passo.

Sono loro, consapevoli o no, ad essere la macchina del programma. Chi entra in quel ristorante porta una sua storia e una sua personalità, questo fa sì che il telespettatore rimanga appeso ad un filo, incantato e attento a qualsiasi mossa, nella speranza che l’amore possa sbocciare.

Nel primo episodio del 2023 son state diverse le storie sulla quale c’è bisogno di un po’ di ordine:

Hugo e Asia, 25 anni lui e 22 lei, si sono ritrovati al tavolo raccontandosi di un passato da innamorati folli. Il loro obiettivo post-incontro era quello di poter provare a continuare la frequentazione, ma – come evidenziato alla fine della puntata con i vari epiloghi – dopo essersi rivisti una seconda volta, l’interesse è scemato in uno schiocco di dita. La sensazione che qualcosa non stesse andando per il verso giusto lo si era notato fin da subito.

Lucia e Mauro, 19 anni lei e 20 lui, invece sono i due ragazzi che possiamo ribattezzare come i millennials ‘d’altri tempi’. Il loro innocente imbarazzo e una visibile timidezza si son incrociati alla determinazione verso la scoperta dell’amore. Lucia 19 anni, vorrebbe fare l’educatrice per bambini. Mauro, 20 anni, è alla sua prima relazione. Il risultato è un bel feeling che è sbocciato fuori dal programma in un fidanzamento. Sono ancora insieme, fanno progetti e si amano.

Mauro e Laura, 66 anni lui e 63 lei, sembrava avessero trovato più punti d’incontro a livello d’alchimia, molti meno invece ne sono spuntati dopo la cena dell’incontro, soprattutto a causa della distanza. Nonostante lui fosse particolarmente preso, la conoscenza si è fermata la sera stessa dell’incontro nel ristorante.

La storia più forte riguarda Michele, 38 anni, e la romantica e solare Giada di 49. Lui, single da un anno e mezzo, ha raccontato la sua delicata storia legata ad un incidente accidentale che gli ha tolto la vista, questo però non gli ha privato la voglia di riscattarsi grazie ad una seconda volta che lo ha reso ancora più forte. Lei, appassionata di animali, attenta lettrice e brava giocatrice di pallavolo. I due, accomunati dalla passione dello sport, si sono lasciati andare ad un’amabile chiacchierata che lasciava intendere buoni presupposti per andare avanti. Così non è stato, dopo la cena non si sono più incontrati.

Primo Appuntamento – anche grazie ad un lavoro di post-produzione impeccabile – funziona nel suo racconto variegato, moderno, dinamico. Ogni storia mostra sfaccettature della nostra società, contesti totalmente diversi, rimanda sensazioni persino contrastanti. Mettendoci nei panni degli spettatori, forse è proprio questa la ricetta vincente: poter essere stimolo di buoni sentimenti e, talvolta, di comprensibili arrabbiature.

Flavio Montrucchio è Primo Appuntamento: il nome giusto nel posto giusto da cinque anni

Primo Appuntamento è un piacevole intrattenimento anche grazie al suo padrone di casa, Flavio Montrucchio, che in questo 2023 festeggia le sue prime cinque edizioni da conduttore del format.

Quello che per alcuni può essere un semplice numero, per altri ha molti più significati.

L’esperienza di Montrucchio, cresciuta negli anni, dimostra come un lavoro di studio e applicazione porta risultato. Il patentino del conduttore giusto al posto giusto ormai è in suo possesso: Flavio Montrucchio è Primo Appuntamento. Non è un caso se in questa nuova stagione la sua presenza è diventata più imponente (che non fa rima con invadente). Il ‘cupido gentlemen‘ di Real Time ora interagisce di più con i protagonisti, carpisce le emozioni di chi si ritrova davanti con empatia, accompagna le storie con una narrazione dosata.

Non è ingombrante, bensì è il valore aggiunto, il pubblico se n’è accorto dandogli fiducia. In casa Warner Bros Discovery avranno pensato bene di tenerselo stretto (e probabilmente male non fanno).

La costanza ha premiato anche negli ascolti. Nella prima puntata del 2023 ha registrato 431.000 telespettatori ed il 2.2% (battendo NOVE fermo a 219.000 tlsp. 1.2% e avvicinandosi al dato di Rai 2), ma Primo Appuntamento negli ultimi anni è riuscito a battere e raggiungere più volte la tv generalista, roba mica scontata.

Qualche esempio? Nell’ottobre del 2022, dal canale 31, Montrucchio ha quasi pareggiato in seconda serata con le repliche di Primo Appuntamento avvicinandosi a Rai 2 con Stasera c’è Cattelan, a novembre ha battuto Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Nel 2021 addirittura battè Game of games condotto da Simona Ventura.

Aggiungiamo che l’hashtag del programma si ritrova molto spesso fra i trending topic di Twitter, a testimonianza di una partecipazione sentita da parte del web che apprezza sia Primo Appuntamento che il suo cupido.