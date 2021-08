Primo Appuntamento 2021: quando inizia, cast, puntate, streaming

Primo Appuntamento 2021 non rinuncia alla formula che l’ha portato al successo e soprattutto al suo ‘Re di Cuori’ Flavio Montrucchio che conduce il programma da tre edizioni e che è pronto a condurre anche la sua quarta consecutiva, al via a fine agosto su Real Time (DTT, 31) e in anteprima per gli abbonati Discovery+. Ad aver conquistato i cuori dei telespettatori, però, è proprio il conduttore che nel marzo del 2019 ha raccolto il testimone da Gabriele Corsi – al timone della seconda edizione – che a sua volta l’aveva ereditato da Valerio Capriotti, padrone di casa del ristorante che faceva da location.

Dalla terza stagione, invece, ad accogliere i single in cerca d’amore c’è Flavio Montrucchio con la sua giacca rossa scintillante e il suo sorriso disarmante, ma soprattutto una conduzione leggera e avvolgente. Talmente adatto al ruolo da aver guadagnato anche la conduzione del recente spin-off Primo Appuntamento Crociera. Ma il format originale resta imbattibile, anche grazie a un casting molto attento e a una produzione specializzata nel racconto delle storie comuni come Stand by Me.

Primo Appuntamento 2021, quando va in onda

La sesta stagione debutta martedì 31 agosto 2021 nel prime time di Real Time (DTT, 31). Resta confermato, quindi, il prime time del martedì per il format che prende le sue mosse dal britannico First Dates.

Primo Appuntamento 2021, puntate

Sono solo 4 le puntate da un’ora previste in questo inizio autunno 2021, che seguono le 15 andate in onda a partire dal 5 gennaio 2021. Il resto della stagione andrà in onda nel 2022.

Primo Appuntamento, cast

Il cast di Primo Appuntamento è guidato da Flavio Montrucchio che ormai ha preso il controllo del ‘ristorante’ che fa da cornice agli incontri dei single non per scelta alla ricerca dell’anima gemella. In principio nel cast c’era Valerio Capriotti, maitre di sala e guida per i concorrenti. Dalla quarta edizione il ruolo è passato nelle mani Alessandro Pipero, 44enne maitre del ristorante stellato Pipero Roma, che ha affiancato Montrucchio, restando comunque in secondo piano rispetto alla nuova conduzione. Tra il personale che lavora al ristorante figurano il barman Mauro Cipollone e il cameriere Denny Morelli.

Il punto forte sono ovviamente le coppie di single che decidono di mettersi in gioco e di incontrarsi per una cena. Le sorprese nelle scorse edizioni non sono mancate.

Primo Appuntamento streaming

Il programma si puo seguire in streaming sul live feed di Real Time disponibile sulla piattaforma Discovery+, dove poi sono visibili anche on demand free. Gli abbonati ai servizi pay possono vedere in anteprima le nuove puntate prima della messa in onda in chiaro.