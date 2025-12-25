Prime Video, tutte le serie e i film in uscita a Gennaio 2026

Prime Video ha deciso di iniziare l’anno “con il botto”, per gennaio 2026 avrà un’offerta che praticamente ci terrà tutti incollati al televisore. Tantissime novità imperdibili, dai film alle serie tv, la programmazione sarà ricca e variegata, così da rispettare i gusti di tutti.

Le nuove uscite saranno, dunque, appuntamenti da segnare in agenda così da non perderne nemmeno uno. La piattaforma streaming di Amazon ha letteralmente deciso di sorprendere i suoi utenti con un elenco sensazionale.

Cosa vedere su prima a gennaio 2026, tutte le nuove uscite

A partire dal 2 gennaio arriva la seconda stagione Di Gigolò per caso – La sex guru 2, una serie italiana del genere commedia che ritorna con puntate ricche di colpi di scena. Padre e figlio, infatti, saranno alle prese con una serie di nuove avventure da vivere e rapporti conflittuali da risolvere. A stravolgere l’attività dei Bremer ci penserà Rossana, interpretata da Sabrina Ferilli, che è una guru femminista che spiega alle donne come fare a meno degli uomini, così le sue idee potrebbero mettere seriamente a rischio gli affari di Giacomo, interpretato da Christian De Sica.

Sempre il 2 gennaio arriverà il film drammatico tedesco “Der Tiger – Viaggio all’inferno“, che racconta la storia di un equipaggio di cinque uomini a bordo di un carro armato, Tiger, sul fronte orientale nel 1943. Saranno mandati a svolgere una missione segreta e da qui inizieranno una serie di difficili combattimenti nel territorio nemico, dovendo affrontare anche demoni personali. Ma, come abbiamo detto, Prime Video ha pensato per la programmazione di gennaio 2026 ai gusti di tutti, il 7 gennaio arriverà “Beast Games 2”, un game show statunitense, la cui prima stagione è stata uno strepitoso successo. Questa volta i giocatori si sfideranno per un premio da ben 5.000.000 di dollari, affrontando battaglie in cui cervello e bicipiti dovranno scontarsi, con sfide che arriveranno a limiti davvero impensabili.

Dall’11 gennaio su Prime video arriva la seconda stagione della serie britannica thriller “The Night Manager 2“, dove Jonathan Pine, il protagonista interpretato da Tom Hiddleston, dovrà fare di nuovo i conti con il suo passato, alla fine dovrà portare alla luce una cospirazione che è stata progettata per mettere a rischio la nazione, le nuove puntate saranno esilaranti. Per gli amanti del genere thriller british, arriva il 21 gennaio Steal – La Rapina, una serie tv adrenalinica che racconta la rapina del secolo, con un’impiegata che si trova al centro di quest’azione in modo del tutto inaspettato.

Il 23 gennaio arriva anche “Red Carpet – Vip al tappeto 2”, il game show italiano che vede sfidarsi tre squadre agguerrite di bodyguard che devono scortare cinque vip, senza farli scendere dal tappeto rosso, che intanto si sgretola ai loro piedi. Ci saranno ostacoli fisici e disturbatori simpatici da affrontare, a vincere sarà la squadra che riuscirà prima di tutti a scortare il proprio personaggio famoso. A gennaio 2026, dunque, su Prime Video ci saranno tantissime novità da gustarsi tutte di un fiato.