Prime Video, tutte le serie tv in uscita a Ottobre 2024

A ottobre 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con qualche novità dal mondo delle serie TV e i soliti tanti film che originali, prime visioni o datati, che caratterizzano il suo catalogo. Scopriamo però le nuove serie tv su Prime Video a ottobre 2024.

Le serie tv su Prime Video a ottobre 2024

L’evento più atteso del mese di ottobre 2024 su Prime Video è sicuramente l’arrivo di Citadel: Diana, prima serie tv collegata all’universo di Citadel realizzata in Italia (a novembre poi arriverà Honey Bunny realizzata in India). L’obiettivo di Amazon e dei produttori, i fratelli Russo, è di realizzare un universo capace di espandersi con serie collegate a quella principale uscita nel 2023. A ottobre termina la seconda stagione di Il Signore degli anelli – Gli anelli del potere.

1 ottobre – Nessun guadagno, niente amore s.1 finale di stagione (Corea del sud)

I Cavalieri dello Zodiaco s.2-3

s.1 finale di stagione (Corea del sud) s.2-3 2 ottobre – Il signore degli anelli – Gli anelli del potere s.2, finale di stagione

s.2, finale di stagione 10 ottobre – Citadel: Diana s1. (tutti gli episodi)

s1. (tutti gli episodi) 15 ottobre – L’uomo Tigre s.2

s.2 18 ottobre – The Devil’s Hour s.2 (tutti gli episodi)

The Office Australia s.1 (tutti gli episodi)

s.2 (tutti gli episodi) Australia s.1 (tutti gli episodi) 20 ottobre – One Piece s.2

s.2 24 ottobre – Like a Dragon: Yakuza (3 episodi finali il 31 ottobre)



(3 episodi finali il 31 ottobre) 25 ottobre – Ken il guerriero s.2

Citadel: Diana – prima stagione (il 10 ottobre)

Matilda De Angelis interpreta Diana Cavalieri, agente di Citadel sotto copertura nella Manticore che incontriamo nella Milano del 2030, quando da ormai otto anni la sua agenzia è stata sconfitta. Rimasta sola e senza alleati dovrà trovare un modo per riprendere in mano la sua vita. Quando finalmente le si presenta l’occasione di uscirne e sparire per sempre, l’unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l’erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.

The Office Australia – prima stagione (18 ottobre)

Il 18 ottobre arriva su Prime Video gli 8 episodi della versione australiana di The Office. Hannah Howard è la direttrice dell’azienda di imballaggi Flinley Craddick. Quando riceve dalla sede centrale la notizia che la sua filiale verrà chiusa e che tutti dovranno lavorare da casa, Hannah entra in modalità sopravvivenza, arrivando a fare promesse che non è in grado di mantenere pur di tenere unita la sua “work family”.

The Devil’s Hour – seconda stagione (18 ottobre)

La caccia al serial killer prosegue nella seconda stagione di The Devil’s Hour con Peter Capaldi. Le vere intenzioni di Gideon vengono finalmente rivelate, mentre quest’ultimo cerca di coinvolgere Lucy nella sua missione per fermare un’inafferrabile forza del male. Un secondo capitolo che è descritto come contemporaneamente prequel e sequel della prima stagione.

Prime Video ottobre 2024, non solo serie tv

L’8 ottobre su Prime Video arriva una gara fuori di testa, una sfida horror tra abili pasticceri per realizzare delle torte da incubo adatte per Halloween, collaborando con dei maestri degli effetti speciali. Killer Cakes è condotto dall’attore Matthew Lillard. A proposito di show il 16 ottobre arriva Are You Smarter than a Celebrity? condotto dal giocatore di football Travis Kelce, è un game show in cui un concorrente per rispondere alle domande di un quiz ha a disposizione una classe di personaggi famosi cui affidarsi.

Oltre ai tanti film in arrivo nel corso del mese di ottobre, il 4 debutta Faceoff: Inside the NHL dedicato al mondo dell’hockey. Infine Nadia Caterina Munno, discendente di una famiglia di pastai, che ha milioni di follower su TikTOk, è la conduttrice di The Pasta Queen in cui viaggerà in Italia nelle cucine degli chef per scoprire le cucine regionali.