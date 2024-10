Prime Video, tutte le serie tv in uscita a Novembre 2024

A novembre 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con qualche novità dal mondo delle serie TV e i soliti tanti film che originali, prime visioni o datati, che caratterizzano il suo catalogo. Scopriamo però le nuove serie tv su Prime Video a novembre 2024.

Le serie tv su Prime Video a novembre 2024

Il mese di novembre 2024 su Prime Video vede l’arrivo di una nuova serie tv a settimana, tutte in modalità binge (con tutti gli episodi subito disponibili) che ormai sembra quello prevalente sulla piattaforma, ogni giovedì: il 7 Citadel: Honey Bunny la serie indiana del mondo Citadel; il 14 la novità Alex Cross e il 21 Cruel Intentions, nuova versione del cult del 1999.

7 giovedì: Citadel: Honey Bunny s.1

s.1 8 giovedì: Cada Minuto cuenta s.1 (Messico)

s.1 (Messico) 14 giovedì: Alex Cross s.1

s.1 15 venerdì: L’uomo tigre s.3

s.3 20 mercoledì: One Piece s.2-3

s.2-3 21 giovedì: Cruel Intentions s.1

Un Medico in Famiglia s.1-10 ultimo giorno

Citadel: Honey Bunny – prima stagione – 7 novembre

Dopo il successo di Citadel: Diana arriva la seconda serie nata nel mega progetto dei fratelli Russo per Prime Video. Questa volta ci si sposta in India per raccontare le origini di Nadia, il personaggio che in Citadel è interpretato da Priyanka Chopra, tornando agli anni ’90. Quando lo stuntman Bunny (Varun Dhawan) recluta l’attrice in difficoltà Honey (Samantha) per un lavoretto, i due vengono catapultati in un mondo fatto di azione ad alto rischio, spionaggio e tradimenti. Anni dopo, quando il loro pericoloso passato torna a cercarli, Honey e Bunny, che si sono allontanati, dovranno ritrovarsi e lottare per proteggere la loro giovane figlia Nadia. Sei episodi tutti subito disponibili.

Alex Cross – prima stagione – 14 novembre

Il personaggio nato dalla penna di James Patterson, Alex Cross prende vita interpretato da Aldis Hodge. Cross è uno psicologo forense alle prese con un sadico serial killer che sta disseminando la città di cadaveri. Mentre Alex e il suo partner, John Sampson (Isaiah Mustafa), si mettono sulle tracce dell’assassino, appare una misteriosa minaccia dal passato di Cross, che punta a vanificare tutti i suoi sforzi di tenere insieme la propria famiglia in lutto, la sua carriera e la sua vita. La prima stagione è composta da 8 episodi ed è già stata rinnovata.

Cruel Intentions – prima stagione – 21 novembre

Il cult del 1999 con Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe e Reese Witherspoon, torna in una versione contemporanea con Sarah Catherine Hook, Zac Burgess, Savannah Lee Smith. La serie è ambientata in un college nei pressi di Washington dovea “regnare” sono due fratellastri Caroline Merteuil e Lucien Belmont, che farebbero di tutto per mantenere il vertice della gerarchia sociale. Dopo un incidente durante un rito di iniziazione, i due fratelli per salvare il sistema delle confraternite e il loro potere provano a sedurre la figlia del vicepresidente degli Stati Uniti. Otto episodi tutti subito disponibili in streaming.

Prime Video novembre 2024, non solo serie tv

Il 21 novembre torna Dinner Club con 4 episodi tutti subito disponibili. In questa stagione Carlo Cracco farà un unico viaggio con Rocco Papaleo, Emanuela Fanelli e Christian De Sica lungo la via Appia da Roma a Brindisi. Alla fine ci sarà un’unica cena cui parteciperanno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, insieme ad uno straordinario “imbucato a cena”, Corrado Guzzanti, nel ruolo di osservatore speciale del Dinner Club.