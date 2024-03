Prime Video ha annunciato ufficialmente la terza stagione di Dinner Club, il food travelogue con protagonista lo chef Carlo Cracco, di cui le riprese sono attualmente in corso.

Per quanto riguarda gli attori con i quali lo chef stellato si metterà in viaggio per l’Italia in cerca di esperienze gastronomiche avventurose, ricette e tesori più nascosti del nostro paese, il cast della terza stagione vedrà la presenza di Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo.

Accanto a loro ci saranno le guest star d’eccezione e “soci onorari” del Dinner Club ossia Antonio Albanese, già presente nella seconda stagione, e Sabrina Ferilli, che abbiamo visto nelle prime due stagioni del programma.

La terza stagione di Dinner Club è scritta da Alessandro Saitta, Valentina Massouda e Ugo Ripamonti e diretta da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

La nuova stagione del format Original ideato in Italia è prodotta da Banijay Italia per Amazon MGM Studios. La data di uscita non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Dinner Club: le due precedenti stagioni

La prima stagione di Dinner Club ha visto protagonisti, oltre a Sabrina Ferilli, anche Diego Abatantuono (tra i protagonisti della quarta stagione di LOL-Chi ride è fuori), Fabio De Luigi (protagonista su Prime Video del one man show Amazing – Fabio De Luigi), Pierfrancesco Favino, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea. Nella prima stagione, abbiamo visto chef Cracco e gli attori in un viaggio che ha toccato il Delta del Po, la Puglia e la Basilicata, la Sardegna, il Cilento, la Maremma e la Sicilia.

I protagonisti della seconda stagione, invece, sono stati, oltre ai sopraccitati Albanese e Ferilli, anche Paola Cortellesi, Marco Giallini, Luca Zingaretti e nuovamente Luciana Littizzetto. In questa stagione, il pubblico ha scoperto luoghi inediti della Sila in Calabria, in Romagna, nel Sud Tirolo e in Sicilia.

Nelle prime due stagioni, abbiamo visto ogni componente del Dinner Club viaggiare in coppia con Cracco. Successivamente, l’attore protagonista del viaggio racconta la propria esperienza durante la cena dove mette in pratica ciò che ha imparato durante il viaggio.

Le prime due stagioni di Dinner Club sono disponibili su Prime Video.