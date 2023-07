Prime Video le serie tv a luglio 2023: L’Estate nei tuoi occhi 2, Good Omens 2

Tra le serie tv da vedere su Prime Video a luglio 2023 c’è sicuramente l’attesa seconda stagione di L’Estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty il titolo originale), un titolo che fa battere i cuori a grandi e piccini con le emozioni delle amicizie e delle relazioni estive. Ma a luglio su Prime Video arrivano anche le ultime puntate di Jack Ryan e la seconda stagione di Good Omens. Inoltre da non perdere la nuova edizione del gioco cult giapponese Takeshi’s Castle. Scopriamo insieme tutti i titoli del mese su Prime Video.

Prime Video le serie tv di Luglio 2023

1 Sabato

Nip/Tuck s.1-6

Ben 10 s.2

Teen Titans Go! s.2

Batman: The Brave and the Bold

7 Venerdì

The Horror of Dolores Roach s.1: ispirato a una serie di podcast, la serie con Justina Machado racconta una leggenda urbana contemporanea. Dolores Roach esce dal carcere dopo aver ingiustamente scontato 16 anni per un crimine che non ha commesso. Torna a Washington Heights trovando un quartiere completamente stravolto e l’unico che la aiuta è Luis, un vecchio amico tossico che le permette di lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo negozio di empanadas, ma “Magic Hands” Dolores sarà costretta a spingersi al limite per sopravvivere.

14 Venerdì

L’Estate nei tuoi occhi s.2 (prime tre puntate poi una a settimana): il teen drama di successo di Prime Video torna a raccontare il triangolo tra Belly, Conrad e Jeremiah che rovina le loro estati spensierate, il ritorno del cancro di Susannah e un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell’amata casa e Belly dovrà riunire il gruppo e fare chiarezza nel suo cuore.

Chicago PD s.8

Gintama s.7

28 Venerdì

Good Omens s.2 rinnovo a sorpresa per la serie cult di Neil Gaiman e Terry Pratchett con sei nuove puntate che non attingono più al materiale del romanzo originale. L’angelo Azraphel (Michael Sheen) e il demone Crowley (David Tennant) dopo aver sventato l’apocalisse ritornano alle loro vite mortali a Londra. L’arrivo dell’arcangelo Gabriele (Jon Hamm) senza più alcuna memoria, li spingerà a risolvere questo nuovo mistero, ma nascondere la presenza di Gabriele al Paradiso e all’Inferno non sarà facile.

31 Lunedì

Scadono le prime due stagioni di A.P. Bio e le 8 stagioni di Arrow.

Prime Video Luglio 2023 oltre le serie tv

Come ogni mese anche a Luglio 2023 su Prime Video arrivano diversi film tra prime visioni e titoli originali come L’Estate più Calda, Il consiglio Studentesco e Robots. Tra le novità il 7 luglio arriva lo spettacolo teatrale di Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli dal titolo A- Live! Perchè sopravvivere ai figlie è una cosa da ridere!

Molto attesa dal 25 luglio la nuova stagione di Takeshi’s Castle Japan, girato ai Midoriyama Studio la stessa location della versione originale in uno spazio di 20 mila metri quadrati con oltre 300 partecipanti alle prese con i diversi giochi dello show.