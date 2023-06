Jack Ryan 4 su Prime Video, torna l’eroe classico al centro dell’azione: recensione, trama e programmazione

Quarta e ultima stagione per Jack Ryan, la serie tv di Prime Video basata sul personaggio creato da Tom Clancy e al centro di diversi romanzi e capace di dar vita al Ryanverse, nome con cui è indicato il franchise che unisce diversi media e dedicato al mondo creato dall’autore. John Krasinski torna per l’ultima volta a vestire i panni dell’analista della CIA che si ritrova suo malgrado al centro dell’azione, nella serie creata da Carlton Cuse. Ma arrivato alla quarta stagione quell’aria da bravo ragazzo, da impiegato spaesato sul campo è completamente sparita: ormai Ryan è un agente a tutti gli effetti. Scopriamo cosa ci aspetta dalla quarta stagione di Jack Ryan dal 30 giugno su Prime Video con 2 puntate a settimana fino al 14 luglio.

Jack Ryan 4, la trama

La quarta e ultima stagione di Jack Ryan vede il protagonista affrontare una minaccia sia interna che esterna, dovendo fare i conti anche con le ricadute politiche delle sue azioni del passato. Nominato vice direttore della CIA in attesa di conferma, Ryan scopre una rete di corruzione interna all’agenzia e una serie di operazioni clandestine che mettono in luce la vulnerabilità del Paese. Durante le sue indagini scopre una tenaglia che unisce un cartello della droga messicano e un’organizzazione terroristica orientale con il benestare silente della stessa CIA.

Jack Ryan 4, la recensione

Il thriller declinato in chiave d’azione o politica si sta diffondendo sempre di più sulle diverse piattaforme. Titoli come The Night Agent, FUBAR, Citadel, Rabbit Hole, The Terminal List, Reacher sono un po’ tutti “figli” del successo ottenuto da Prime Video con Jack Ryan. Ci troviamo di fronte alla riscoperta di un formato classico, che rimanda ai film d’azione degli anni ’90 accomunati dalla presenza di un protagonista tipico “maschio, alpha, bianco, americano” al centro delle vicende. Un eroe magari non privo di difetti ma sempre capace di arrivare alla soluzione, una volta nell’arco di 90 minuti oggi nel giro di 6-8-10 episodi a seconda delle esigenze. Possono sparargli, possono torturarlo, può andare incontro a mille difficoltà, ma sappiamo che il nostro eroe riesce sempre a cavarsela. Un filone di serialità avvincente e scaccia pensieri che sta, probabilmente, conquistando gli over 30 presenti sulle piattaforme.

Nel 2018 Jack Ryan è stato un po’ il capostipite di questa riscoperta. Non a caso era un personaggio portato più volte al cinema proprio negli anni ’90. John Krasinski ormai 5 anni fa, era l’ideale nel ruolo dell’impiegato un po’ nerd, esperto di numeri visti anche gli anni in The Office. Oggi l’attore e il ruolo stesso è cambiato. John Krasinski è sempre più un attore e regista affermato e il ruolo di Jack Ryan si è evoluto diventando sempre più un agente refrattario alle regole e pronto ad agire di testa propria.

Jack Ryan 4 Jack Ryan 4 stagione, le immagini Guarda le altre 4 fotografie →

Jack Ryan offre al suo pubblico azione e intrattenimento scaccia pensieri, sei puntate in cui non bisogna prestare attenzione a troppi particolari alla durata di voli transoceanici, al fuso orario, o alle conseguenze di una tortura subita. In quest’ultima stagione la serie, oltre ai soliti viaggi internazionali, si sofferma anche sulle dinamiche interne a Washington, al senato, su come il potere politico possa o meno controllare l’operato degli agenti segreti della CIA, che spesso operano senza freni e senza limiti. Qual è il limite oltre cui non ci si deve spingere per difendere la patria? Un’agente nel pieno delle sue funzioni deve rispondere delle proprie azioni? Dubbi che vengono lasciati sotto traccia, soffocati dall’anima eroica e dall’azione della serie.

La serie sarebbe potuta durare ancora a lungo con una formula consolidata e facilmente ripetitiva, ma John Krasinski aveva firmato per 4 stagioni e da buon “soldato” dopo aver compiuto il proprio dovere è pronto per nuove avventure. Prime Video ha diverse serie action con cui riempire il vuoto (e sta pensando anche a un spinoff di Jack Ryan) tra cui Citadel che speriamo che “rubi” l’anima internazionale a Jack Ryan dopo una prima stagione girata nello “sgabuzzino” di casa.

Jack Ryan 4, il cast

Nella quarta stagione di Jack Ryan torna il cast principale della serie che l’ha accompagnata finora. Quindi John Krasinski riprende il ruolo di Jack Ryan, personaggio interpretato in precedenza al cinema da Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine. Wendell Pierce riprende il ruolo del fidato nei panni di James Greer, Michael Kelly torna nei panni di Mike November e Betty Gabriel in quelli di Elizabeth Wright, direttrice provvisoria della CIA. Dopo la prima stagione torna Abbie Cornish nei panni di Cathy Mueller, personaggio che era stato assente nelle ultime due stagioni. Si uniscono al cast per questa nuova stagione Michael Peña nei panni di Domingo Chavez, Louis Ozawa nel ruolo di Chao Fah, Okieriete Onaodowan è Adebayo ‘Ade’ Osoji e Zuleikha Robinson è Zeyara Lemos.

John Krasinski: Jack Ryan

Wendell Pierce: James Greer

Michael Kelly: Mike November

Betty Gabriel: Elizabeth Wright

Abbie Cornisch: Cathy Mueller

Michael Peña: Domingo Chavez

Louis Ozawa: Chao Fah

Okierete Onaodowan: Adebayo Osoji

Zuleikha Robinson: Zeyara Lemos

Jack Ryan 5 si farà?

No, non ci sarà una quinta stagione, la serie termina con l’attuale quarta stagione.

Jack Ryan 4, quante puntate sono?

La quarta stagione di Jack Ryan ha 6 puntate, due in meno rispetto alle precedenti.

Jack Ryan 4 la programmazione

A differenza delle precedenti 3 stagioni, la quarta stagione di Jack Ryan sarà rilasciata in modalità settimanale da Prime Video, le sei puntate vengono distribuite su 3 venerdì con le due finali previste il 14 luglio.

Jack Ryan 4, dove è stata girata?

Le riprese della quarta stagione di Jack Ryan si sono svolte a New York, Los Angeles, ma anche a Gran Canaria e in Croazia a Dubrovnik.

Jack Ryan in arrivo lo spinoff?

La quarta stagione di Jack Ryan introduce agli spettatori di Prime Video il personaggio dell’agente Ding Chavez interpretato da Michael Peña, presente in 22 romanzi di Clancy. Al momento dell’annuncio che la quarta stagione di Jack Ryan sarebbe stata anche l’ultima, è stato anticipato che Skydance e Prime Video stavano lavorando a uno spinoff con al centro l’agente Chavez.

Jack Ryan 4 dove in streaming?

La serie è inclusa nel catalogo di Prime Video.