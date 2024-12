Prime Video, tutte le serie tv in uscita a gennaio 2025

A gennaio 2025, Prime Video aggiorna il suo catalogo con qualche novità dal mondo delle serie TV e i soliti tanti film che originali, prime visioni o datati, che caratterizzano il suo catalogo. Scopriamo però le nuove serie tv su Prime Video a gennaio 2025.

Le serie tv su Prime Video a gennaio 2025

Tra il comedy show Red Carpet e diversi film originali o in prima visione, le serie tv non sembrano essere la priorità del mese di gennaio 2025 su Prime Video. Eppure ci sono due ritorni e una novità particolarmente interessanti.

1 mercoledì – Stargate SG-1 s.1-10

s.1-10 2 giovedì – The Rig s.2 (6 episodi in binge)

s.2 (6 episodi in binge) 7 martedì – Fairy Tail: 100 Years Quest – Prima parte (anime)

– Prima parte (anime) 9 giovedì – On Call s.1 (8 episodi in binge)

s.1 (8 episodi in binge) 11 sabato – Ubel Blatt s.1 (anime)

s.1 (anime) 15 mercoledì – L’uomo tigre s.5

s.5 17 venerdì – La Liberacion s.1 (spagnolo)

s.1 (spagnolo) 20 lunedì – One Piece s.6 (anime)

s.6 (anime) 23 giovedì – Harlem s.3 (6 episodi rilasciati 2 a settimana)

The Rig – seconda stagione – 2 gennaio

Seconda stagione per The Rig, thriller soprannaturale britannico creato da David Macpherson con Ian Glen ed Emily Hampshire. Nei nuovi episodi l’equipaggio della Kinloch Bravo è stato trasferito in una nuova struttura segreta offshore chiamata Stac e situata nel Circolo Polare Artico. Dovranno non solo superare le conseguenze emotive e fisiche della distruzione della Bravo ma anche confrontarsi con imprevedibili cospirazioni, conflitti aziendali e nuove minacce provenienti dalle oscure profondità dell’oceano.

On Call – prima stagione – 9 gennaio

Dick Wolf il produttore maestro dei procedurali, dietro a franchise di successo come FBI, Chicago, Law & Order, ha realizzato un dramma poliziesco ad alta tensione con protagonisti due poliziotti di pattuglia, la veterana Traci (Troian Bellisario) e la recluta Alex Diaz (Brandon Larracuente). I due pattugliano le strade di Long Beach in California ma la particolarità di On Call è che la serie unisce le riprese con telecamere a mano con quelle delle dash-cam dei poliziotti per dare un effetto ancor più realistico. Nel cast troviamo anche Lori Loughlin ed Eriq La Salle.

Harlem – terza stagione – 23 gennaio

Il pubblico torna a seguire le vicende delle quattro amiche di Harlem dopo il sorprendente cliffangher con cui si è chiusa la seconda stagione. Tra l’essere madri, single, sorelle, donne in carriera le protagoniste cercheranno sempre di mettere finalmente se stesse al di sopra di tutto.

Prime Video gennaio 2025 oltre le serie tv

Il 9 gennaio arriva su Prime Video un nuovo comedy show Red Carpet – Vip al tappeto. Ispirato a un format giapponese la gara vede 5 dive Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta dover cercare di rimanere all’interno di un tappeto rosso protette da delle squadre di bodyguard formate da Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato. A guidare il tutto Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci).