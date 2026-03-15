Prime Video, Netflix e Disney Plus completamente gratis: come vedere (legalmente) questi canali senza pagare

In pochi lo sanno, ma esiste un modo, completamente legale, per vedere tutti i programmi più ricercati completamente gratis. Come fare con il televisore di casa.Negli ultimi anni, le piattaforme di streaming hanno preso il sopravvento nel panorama dell’intrattenimento, con Netflix, Disney Plus, e Prime Video che offrono una vasta gamma di film, serie TV

In pochi lo sanno, ma esiste un modo, completamente legale, per vedere tutti i programmi più ricercati completamente gratis. Come fare con il televisore di casa.

Negli ultimi anni, le piattaforme di streaming hanno preso il sopravvento nel panorama dell’intrattenimento, con Netflix, Disney Plus, e Prime Video che offrono una vasta gamma di film, serie TV e documentari. Tuttavia, la crescita esponenziale di queste piattaforme ha portato anche a un aumento dei costi degli abbonamenti, lasciando molti utenti alla ricerca di alternative più economiche o addirittura gratuite. Ma c’è una buona notizia: esistono piattaforme legali che permettono di guardare contenuti streaming senza spendere un euro. E la soluzione potrebbe essere più semplice di quanto pensi.

Negli anni passati, molti utenti hanno cercato di aggirare il pagamento delle piattaforme di streaming legali accedendo a siti di streaming illegale. Questi siti consentivano di guardare film e serie TV senza costi, ma violavano i diritti d’autore, esponendo gli utenti a rischi legali. Con l’inasprirsi delle normative contro la pirateria, però, sempre più persone stanno abbandonando queste soluzioni illegali, temendo sanzioni. La necessità di trovare un’alternativa legale ed economica è quindi diventata una priorità per molti.

Come guardare Netflix, Prime Video e Disney Plus gratis

La soluzione esiste e si chiama Serially. Questa piattaforma italiana, lanciata nel 2021, offre un catalogo di contenuti che può soddisfare le esigenze di molti utenti, offrendo film e serie TV legali e completamente gratuiti. A differenza delle piattaforme tradizionali come Netflix, Disney Plus e Prime Video, Serially non richiede alcun abbonamento per essere utilizzata, ma inserisce degli intermezzi pubblicitari durante la visione dei contenuti.

Questa modalità è perfetta per chi non vuole spendere soldi e non ha problemi a tollerare brevi interruzioni pubblicitarie. Si tratta di un compromesso accettabile per chi vuole godere dei contenuti senza dover pagare. In alternativa, è possibile sottoscrivere l’abbonamento Premium a un prezzo contenuto, di soli 4,99€ al mese o 25,99€ all’anno, per eliminare le pubblicità e godersi una fruizione completamente senza interruzioni.

Sebbene Serially non abbia il catalogo vasto di Netflix o Prime Video, la piattaforma offre comunque una selezione di film e serie TV di qualità, provenienti da diverse parti del mondo. Gli utenti possono accedere a una varietà di generi, da commedie e drammi a documentari e thriller, coprendo ampie preferenze. Sebbene la scelta possa non essere vasta come quella delle grandi piattaforme, la possibilità di guardare tutto gratuitamente rende Serially una valida alternativa.

La scelta di una piattaforma legale come Serially offre diversi vantaggi. In primo luogo, si evita il rischio di incorrere in sanzioni legali, che sono sempre più comuni per chi usufruisce di contenuti pirata. In secondo luogo, le piattaforme legali offrono una migliore qualità video e audio, con una visione più stabile e senza i rischi di virus o malware che possono derivare dall’uso di siti non ufficiali.

Serially non è l’unica alternativa legale: esistono altre piattaforme che offrono contenuti gratuiti e legali, sebbene con cataloghi meno ampi rispetto ai giganti dello streaming. Questo rappresenta una soluzione perfetta per chi non vuole rinunciare ai propri film e serie preferiti senza pagare un abbonamento, ma allo stesso tempo desidera restare nei limiti della legalità.