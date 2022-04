A maggio 2022 su Prime Video torneremo negli anni ’80 con gli ultimi 5 episodi di Bang Bang Baby la serie italiana che racconta l’avventura di una ragazza alla scoperta delle sue origini criminali (qui la recensione). In un mese in cui gli appassionati di film potranno trovare anche tutta la collezione di 007, su Prime Video arriva anche l’attesa seconda stagione di The Wilds e la novità Night Sky – Notte Stellata.

Prime Video Maggio 2022 le serie tv in arrivo

6 Venerdì

The Wilds s.2 : Dopo il clamoroso finale della prima stagione, in questi nuovi episodi non solo scopriremo come prosegue l’esperimento sociologico delle ragazze disperse su un’isola deserta, ma anche come se la cava la controparte maschile, di un gruppo di ragazzi nella stessa condizione.

Bosch: Legacy s.1: spinoff di Bosch con Titus Welliver che riprende l’iconico personaggio che troviamo investigatore privato; al suo posto nella polizia di Los Angeles c’è la figlia Maddie, giovane recluta con un cognome pesante.

13 Venerdì

The Kids in the Hall: una nuova stagione di sketch comici per il gruppo canadese formato da Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney e Scott Thompson. Uscito per la prima volta nel 1989 la versione originale ha sviluppato una fanbase di irriducibili e ancora influenza innumerevoli comici e artisti.

19 Giovedì

Bang Bang Baby s.1 – seconda parte episodi 6-10

20 Venerdì

Notte Stella – Night Sky s.1: Sissy Spacek e J.K. Simmons sono Irene e Franklin York una coppia che da diversi anni nasconde una stanza interrata nel loro giardino, che conduce su uno strano pianeta. All’improvviso un enigmatico ragazzo arriva nella loro vita e la misteriosa stanza che pensavano di conoscere tanto bene diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare.

Totems s.1: serie francese ambientata nel 1964, al centro Francis Morizet, un agente segreto che porta sulle spalle il peso dell’eredità leggendaria di suo padre, che si appresta a compiere le prime operazioni sul campo incontrando Lyudmila, una nuova recluta del KGB.

Prime Video Maggio 2022 le serie tv in scadenza

Ogni mese su Prime Video ci sono dei titoli che purtroppo scadono, lasciando la piattaforma di streaming. Nel corso di aprile tra gli altri, hanno lasciato Prime Video Grey’s Anatomy, Station 19, Battlestar Galactica. A Maggio diremo addio ai film e alla serie di Lupin, alle 3 stagioni di Bull e alla serie The Crossing composta da un’unica stagione.

Prime Video Maggio 2022 oltre la fiction

Oltre le serie tv di “finzione” a maggio su Prime Video arrivano altri titoli legati in modo più generale al mondo dell’intrattenimento. Dal 1° maggio arrivano 2 stagioni di Naruto e la prima stagione della serie animata Brave Bunnies; l’11 maggio in streaming la seconda stagione di Haikyu! e dal 25 la stagione 14 di Bleach.

Il 2 maggio arriva Finchè Social non ci Separi, lo spettacolo comico di Katia Follesa e Angelo Pisani, una coppia nella vita e sul palco. Per gli amanti delle storie true crime dal 6 maggio arriva The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith una docuserie che racconta l’elaborata e controversa operazione sotto copertura progettata per indagare su un sospetto nell’omicidio della 22enne Beverly Lynn Smith, ma che è finita solo per sollevare ancora più domande e una ricerca di giustizia che dura da decenni.

Il 13 maggio debutta Lizzo: attenti alle Big Grrrls, otto episodi in cui l’iconica Lizzo va alla ricerca di donne toste e sicure di sé da ingaggiare come parte delle ‘Big Grrrls’ per il suo tour mondiale. 10 donne entreranno nella Big Grrrls House per dimostrare di avere quello che serve per arrivare in fondo alla competizione e unirsi a Lizzo sul palco di fronte a un pubblico globale.

Debutta il 18 maggio il reality britannico Lovestruck High in cui 15 single si ritrovano in un liceo americano: una classe eclettica e diversificata di studenti non tornerà semplicemente alle scuole superiori: avranno la possibilità di realizzare le loro fantasie adolescenziali entrando in un mondo nostalgico di una scuola superiore americana.