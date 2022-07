Azione, emozioni e reality sono gli assi portanti dell’intrattenimento di Prime Video a Luglio. Tra le serie tv c’è molta attesa per il finale di stagione di The Boys 3 che come sicuramente saprete ha avuto un rilascio settimanale degli episodi. Ma sulla piattaforma di streaming Amazon, il 1° luglio arriva The Terminal List, action vecchio stile con Chris Pratt tratto dal romanzo di Jack Carr. Vediamo nel dettaglio tutti i titoli del mese.

Prime Video Luglio 2022 le serie tv in arrivo

1 Venerdì

Shameless s.11

Doc – Nelle tue mani s.1, la fiction Rai con Luca Argentero

Extreme Football s.1-2 serie per ragazzi

Pat the Dog, serie per bambini

Pinocchi and Friends s.1 (ep. 1-13) per bambini

Haikiu s.3, anime

The Terminal Lis s.1, 8 episodi tutti disponibili: tratta dal romanzo di Jack Carr, racconta la storia di James Reese che con la sua squadra di Navy SEAL è l’unico sopravvissuto a un’imboscata in Siria. Tornato a casa i suoi ricorsi sono confusi e scopre di esser finito al centro di un piano molto più grande di lui che mette tutti in pericolo. Chris Pratt è il protagonista

7 Giovedì

Senza Confini s.1 con Rodrigo Santoro e Alvaro Monte racconta il viaggio intorno al mondo di Magellano e Elcano e dei loro marinai.

14 Giovedì

Law & Order: SVU dalla stagione 14 alla 21

Chicago Fire s. 5-6-7-8

Chicago PD s. 5-6-7

25 Lunedì

Bleach s.16, anime

Shin Getter Robo Re: Model s.1, anime

29 Venerdì

Paper Girls s.1: 4 ragazze Erin, Mac, Tiffany e KJ mentre distribuiscono i giornali nella notte di Halloween del 1988 si ritrovano in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Finiscono nel futuro e cercando di tornare indietro incontrano le versioni adulte di loro stesse. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

Prime Video Luglio 2022 le serie tv in scadenza

Anche a luglio alcune serie tv scadono nel catalogo di Prime Video. Tra le serie tv segnalate in scadenza nelle prossime settimane ci sono le stagioni dalla 11 alla 13 di Law & Order: SVU che dal 13 luglio non saranno più disponibili, ma saranno “sostituite” dalle stagioni dalla 14 alla 21.

Il 2 luglio viene dato in scadenza il cofanetto di Mad Men, mentre dal 7 lascia Prime Video la serie Marvel Cloak & Dagger che probabilmente si sposterà su Disney+ come le altre sue “colleghe” Marvel. In scadenza il 31 luglio le serie per bambini Paw Patrol s.4 e Spongebob Squarepants s.9.

Prime Video Luglio 2022 oltre la fiction

Non solo fiction a Luglio su Prime Video. L’8 luglio arriva Warriors on the Field, in versione originale sottotitolata, un ritratto potente sulla forza che i giocatori indigeni ricavano dalla propria cultura, dal legame con il gioco e da come li aiuta a combattere il razzismo in Australia. La docuserie è presentata dalla leggenda AFL (Australian Football League) Michael O’Loughlin.

Cambiamo genere il 15 luglio con la docusoap Forever Summer: Hamptons che racconta la vita di ragazzi universitari di diverse origini ed estrazioni sociali, dai ricchi che arrivano negli Hamptons in vacanza a quelli che ci vivono tutto l’anno. Di giorno lavorano in un ristorante sul mare, la sera fanno festa, mettendo alla prova amicizie e amore nei giorni più caldi dell’estate.

Dal 15 luglio James May: Il Nostro Agente in Italia, nuovo capitolo della serie “il nostro agente in”. James May viaggia per la penisola da Palermo alle Dolomiti, riuscirà il goffo uomo britannico a scoprire i segreti della Dolce Vita?

Prime Video Luglio 2022 le segnalazioni dai Channel

Su Prime Video è possibile abbonarsi ai Channels che offrono contenuti diversi che finiscono per aggiungersi al Prime Video. Tra i Channels c’è STARZPLAY su cui dal 3 luglio arriva la seconda stagione di P-Valley mentre dal 10 la miniserie Girl from Plainville, la storia di una ragazza accusata di aver convinto il suo fidanzato a suicidarsi.

Su discovery+ è in arrivo il 15 luglio la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, mentre su History Play sempre dal 15 ci sarà la prima stagione di I megadisastri dell’ingegneria. Dal 1° luglio su Crime+Investigation Play debutta Lo Scandalo di Rignano Flaminio.