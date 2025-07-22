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Prime Video, la spiegazione del finale de L’Estate nei tuoi occhi

Su Prime Video è arrivato il terzo capitolo della saga L’Estate nei tuoi occhi, ispirata ai romanzi di Jenny Han.

di Stefania Meneghella
Prime Video, la spiegazione del finale de L’Estate nei tuoi occhi
22 Luglio 2025 10:04

Il terzo capitolo della saga de L’Estate nei tuoi occhi è arrivato su Prime Video, dopo una pausa di un anno che ha permesso agli attori – e ai personaggi – di crescere. Le avventure di Belly, Jeremiah e Conrad tornano quindi sul piccolo schermo, con una puntata a settimana, nell’attesa del gran finale che verrà trasmesso il prossimo 17 settembre. Nell’attesa che venga mandato in onda il terzo episodio della serie tv, i più attenti hanno già immaginato come possa terminare il prodotto Prime, ispirato ai romanzi di Jenny Han e che racconta – con uno stile drama comedy – uno dei triangoli amorosi più in voga della storia della serialità mondiale.

Come finisce L’Estate nei tuoi occhi

La protagonista Lola Tung – che nella serie interpreta il personaggio di Belly – ha dichiarato, durante un’intervista rilasciata per la rivista Elite Daily, di aver a lungo preferito rivelare chi tra i due ragazzi fosse meglio per il suo ruolo. Alla fine si è schierata a favore del “team Belly“, ed è per questo motivo che molti fan si domandano come finirà alla fine questa storia. Chi ha letto i libri già sa quale sarà l’epilogo, anche se l’autrice Jenny Han ha dichiarato che potrebbe esserci anche un finale diverso rispetto a quello evidenziato nella saga. Nonostante questo, non è stato lasciato alcun indizio sul possibile finale, anche se ci sono già alcune ipotesi.

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Come finisce L’Estate nei tuoi occhi – tvblog.it

Nel corso dei primi due episodi, caricati su Prime Video la scorsa settimana, Belly e Jeremiah si sono mostrati innamorati e felici, nonostante gli alti e bassi che la loro storia ha affrontato in questi ultimi tre anni. Il più piccolo dei fratelli Fisher fa un errore madornale, e la sua ragazza scopre tutto: durante una vacanza con gli amici a Cabo, l’ha tradita con una sua collega universitaria e questa scoperta manda in crisi la protagonista, che alla fine decide però di perdonarlo e di accettare la sua proposta di matrimonio. Nel corso delle prossime puntate, i due inizieranno quindi a organizzare le loro nozze nonostante la discordanza delle rispettive famiglie, che ritengono questo passo troppo avventato considerando la loro giovane età.

Dall’altra parte c’è – e c’è sempre stato – Conrad, con cui Belly avrà la possibilità di trascorrere un po’ di tempo nella villa di Cousins Beach. Proprio quei momenti faranno riaccendere nella ragazza l’amore – mai svanito – per il suo primo amore, e la manderanno in totale confusione. Cosa succede alla fine? Belly annullerà il fidanzamento convinta che il rapporto tra lei e Jeremiah è stato solo una farsa. Lei finirà alla fine nelle braccia di Conrad, ma dopo qualche anno, e i due si sposeranno proprio a Cousins Beach, il luogo dove tutto ha avuto inizio.

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