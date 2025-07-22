Prime Video, la spiegazione del finale de L’Estate nei tuoi occhi

Il terzo capitolo della saga de L’Estate nei tuoi occhi è arrivato su Prime Video, dopo una pausa di un anno che ha permesso agli attori – e ai personaggi – di crescere. Le avventure di Belly, Jeremiah e Conrad tornano quindi sul piccolo schermo, con una puntata a settimana, nell’attesa del gran finale che verrà trasmesso il prossimo 17 settembre. Nell’attesa che venga mandato in onda il terzo episodio della serie tv, i più attenti hanno già immaginato come possa terminare il prodotto Prime, ispirato ai romanzi di Jenny Han e che racconta – con uno stile drama comedy – uno dei triangoli amorosi più in voga della storia della serialità mondiale.

Come finisce L’Estate nei tuoi occhi

La protagonista Lola Tung – che nella serie interpreta il personaggio di Belly – ha dichiarato, durante un’intervista rilasciata per la rivista Elite Daily, di aver a lungo preferito rivelare chi tra i due ragazzi fosse meglio per il suo ruolo. Alla fine si è schierata a favore del “team Belly“, ed è per questo motivo che molti fan si domandano come finirà alla fine questa storia. Chi ha letto i libri già sa quale sarà l’epilogo, anche se l’autrice Jenny Han ha dichiarato che potrebbe esserci anche un finale diverso rispetto a quello evidenziato nella saga. Nonostante questo, non è stato lasciato alcun indizio sul possibile finale, anche se ci sono già alcune ipotesi.

Nel corso dei primi due episodi, caricati su Prime Video la scorsa settimana, Belly e Jeremiah si sono mostrati innamorati e felici, nonostante gli alti e bassi che la loro storia ha affrontato in questi ultimi tre anni. Il più piccolo dei fratelli Fisher fa un errore madornale, e la sua ragazza scopre tutto: durante una vacanza con gli amici a Cabo, l’ha tradita con una sua collega universitaria e questa scoperta manda in crisi la protagonista, che alla fine decide però di perdonarlo e di accettare la sua proposta di matrimonio. Nel corso delle prossime puntate, i due inizieranno quindi a organizzare le loro nozze nonostante la discordanza delle rispettive famiglie, che ritengono questo passo troppo avventato considerando la loro giovane età.

Dall’altra parte c’è – e c’è sempre stato – Conrad, con cui Belly avrà la possibilità di trascorrere un po’ di tempo nella villa di Cousins Beach. Proprio quei momenti faranno riaccendere nella ragazza l’amore – mai svanito – per il suo primo amore, e la manderanno in totale confusione. Cosa succede alla fine? Belly annullerà il fidanzamento convinta che il rapporto tra lei e Jeremiah è stato solo una farsa. Lei finirà alla fine nelle braccia di Conrad, ma dopo qualche anno, e i due si sposeranno proprio a Cousins Beach, il luogo dove tutto ha avuto inizio.