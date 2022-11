Prime Video, le serie tv a dicembre 2022: The Bad Guy, Jack Ryan s.3 e i cofanetti di Arrow e Fringe

L’action tutto americano di Jack Ryan 3 e quello italiano (ma colorato di black humor) di The Bad Guy caratterizzano il mese di Dicembre 2022 su Prime Video sul fronte delle serie tv sempre molto attese tra il pubblico degli abbonati alla piattaforma di streaming. Il regalo di Natale di Prime Video è da un lato la settima stagione di Fear the Walking Dead che arriva il 24 dicembre, dall’altro lo speciale natalizio di Lol con Fedez arbitro e per la prima volta Mara Maionchi concorrente. Una sola puntata in cui sicuramente sarà impossibile non ridere.

Prime Video le serie tv di Dicembre 2022

1 Giovedì

Young Sheldon s.1-4, le prime stagioni delle avventure del giovane Sheldon

Arrow s.1-7, il cofanetto completo della prima storica serie dell’universo DC-Comics

2 Venerdì

Inverso: The Peripheral s.1: termina la prima stagione della serie di cui sono produttori e registi Jonathan Nolan e Lisa Joy di Westworld, ambientata in un futuro prossimo in cui una ragazza si ritrova in delle periferiche corporee del futuro come se fosse all’interno di un videogioco virtuale, cercando di trovare un senso a un mondo distrutto.

8 Giovedì

The Bad Guy s.1 (primi 3 episodi, i restanti 3 il 15 dicembre): Luigi Lo Cascio interpreta Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che si occupa di antimafia ma che viene improvvisamente accusato di collusione. Dopo esser stato condannato Nino decide di vendicarsi e di diventare quel “bad guy” in cui è stato suo malgrado trasformato. Nel cast anche Claudia Pandolfi, Antonio Catania e Vincenzo Pirrotta, la serie unisce crime e dark comedy ed è scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi.

15 Giovedì

Fringe s.1-5, il cofanetto per recuperare e far scoprire la storica serie tv tra misteri e sci-fi

21 Mercoledì

Jack Ryan s.3: in questa terza stagione Jack Ryan (John Krasinski) è in fuga per l’Europa ricercato dalla CIA e dall’organizzazione criminale che lui stesso aveva scoperto e che lo ha incastrato. Dovrà cercare di sopravvivere e impedire un conflitto globale di massa.

24 Sabato

Fear the Walking Dead s.7: arriva il cofanetto dell’ultima stagione trasmessa del primo spinoff di The Walking Dead.

Prime Video Dicembre 2022 l’intrattenimento oltre le serie tv

Senza pensare ai tanti film che ogni mese arrivano su Prime Video, a Dicembre non mancano i titoli di intrattenimento che saranno caricati sulla piattaforma. L’attesa è sicuramente alta per Lol Xmas Special: Chi ride è fuori, speciale natalizio di Lol con una sola puntata in cui sono state compresse 4 ore di gioco, caricata il prossimo 19 dicembre. A sfidarsi sotto l’occhio attento di Fedez, sono Mara Maionchi (per la prima volta concorrente), Frank Matano, Michela Giraud, Mago Forest, Maria Di Biase e Lillo.

Il 6 dicembre, invece, è la volta di E’ Questa la vita che sognavo da bambino in cui Luca Argentero racconta le storie di tre personaggi sia dal punto di vista umano che sociale: Luisin Malabrocca, l’inventore della Maglia Nera, il ciclista che nel primo Giro d’Italia dopo la guerra si accorse che arrivando ultimo suscitava la simpatia della gente; Walter Bonatti, alpinista che comprese come la minaccia più grande per l’uomo è l’uomo stesso; Alberto Tomba che coniugava la leggerezza nella vita con l’aggressività su pista.

Il 30 dicembre arriva il documentario Wildcat, la storia di un giovane veterano che affronta un viaggio in Amazzonia dove incontra una donna che gestisce un centro di salvataggio e riabilitazione della fauna selvatica.

E poi come ogni mese anche a dicembre su Prime Video tanti titoli tra anime e animazione tra cui la seconda stagione di Ben 10: Omniverse dal 1°, Lo straordinario mondo di Gumball sempre il 1° dicembre così come Young Justice: Invasion, Summer Camp Island e DanMachi-Familia Myth. Arriva Made in Abyss e Overlord tra gli anime, mentre tra i cartoni animati Looney Tunes e Tom & Jerry.