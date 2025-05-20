Prime video, ci sarà una nuova stagione de La Ruota del Tempo?

La Ruota del Tempo, fiction di successo in onda su Prime Video, potrebbe avere una terza stagione. La serie ha ottenuto un immediato riscontro da parte del pubblico, che si è appassionato alla trama e alle varie vicissitudini dei protagonisti. Realizzata da Rafe Judkins, La Ruota del tempo è una serie dark fantasy tratta dai romanzi Robert Jordan e Brandon Sanderson, e ha ottenuto in visibilità non indifferente, tanto che alla prima stagione ne sono seguite altre due. L’ultima si è conclusa lo scorso mese, ma il finale è rimasto aperto: il che fa sperare i fans.

I molti infatti si chiedono se ci sarà una terza stagione e quale sarà il futuro di alcuni dei protagonisti della serie. L’occhio del mondo è il libro da cui è stata tratta la prima stagione de La Ruota del tempo. La fiction composta da 8 episodi ha debuttato nel 2021 e ha ottenuto un riscontro immediato: ha ricevuto anche alcune nomination ai BAFTA e ai Saturn Awards. Ora, dopo una finale di stagione emozionante, si attende un quarto capitolo della saga. Per il momento non ci sono stati annunci ufficiali, ma tutto fa pensare che La Ruota nel tempo avrà un suo seguito.

Alcune storie non hanno avuto la loro conclusione e diversi i personaggi il cui futuro nella serie non è stato rivelato. Ma quando dovrebbe andare in onda la quarta stagione? Non ci sono notizie in merito, ma solo diverse indiscrezioni avvallate da supposizioni che circolano in rete. I fan de La Ruota nel tempo sono in attesa di annunci ufficiali nel frattempo fantasticano sul destino che spetta ai vari personaggi.

La Ruota del Tempo 4, ecco quando va in onda

La quarta stagione de La Ruota del tempo dovrebbe essere realizzata riadattando il quarto romanzo della saga: L’ascesa dell’Ombra, tra i volumi più appassionanti dei libri di Sanderson e Jordan. Ad oggi le riprese non sono ancora iniziate, ma a quanto pare sono prossime. Ovviamente non è stata neanche decisa la data della messa in onda. Nonostante i tanti dubbi e incertezze manifestati dai fan della serie Rafe Judkins ha placato gli animi assicurando tutti che è intenzionato a fare sei o sette stagioni complessive.

Il tutto, ovviamente, se La Ruota del tempo continuerà ad avere successo e riscontrerà il favore del pubblico. Il regista si è appassionato al dark fantasy ed è felice che sia piaciuto ai telespettatori non era facile mettere in scena la saga descritta nei testi, ma è riuscito a renderla viva e attuale. I rumors rivelano anche che il set è prossimo a tornare attivo.

La trama de La Ruota del Tempo

La Ruota del Tempo ha una trama affascinante e avvincente che coinvolge le donne e il loro potere. In un modo dove la magia è l’unico potere ed è governata dalle donne, una profezia annuncia la venuta del Drago. Quest’ultimo però è mortale, e ha il compito di salvare il mondo.

Per salvare La Ruota del Tempo dalle minacce del Tenebroso dovrà impegnarsi molto e per questo viene coinvolto in una serie di eventi. La Ruota nel tempo è stata creata dal Creatore per proteggere e mantenere inalterato la storia della realtà: un compito arduo. Il fulcro della narrazione della serie appassiona, ma soprattutto emoziona, sarà anche pr questo che ha ottenuto un successo inaspettato.