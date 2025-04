Prime time, chi ha dominato gli ascolti? Whitney – Una voce diventata leggenda sfida Tutto quello che ho: ecco i numeri

Rai 1 o Canale 5: chi ha vinto la sfida televisiva del prime time di ieri sera 16 aprile 2025? I due palinsesti sono ancora una volta stati i protagonisti di una vera e proprio gara, che ha avuto un solo trionfatore, in base al prodotto televisivo che i telespettatori italiani hanno scelto di guardare. Sul primo canale della rete pubblica è andato in onda il film Whitney – Una voce diventata leggenda, mentre su Canale 5 è stato trasmesso un nuovo episodio della fortunata fiction Mediaset Tutto quello che ho.

I dati auditel hanno quindi rivelato chi ha avuto la meglio durante la programmazione tv della prima serata del 16 aprile. Ecco tutto quello che dicono i numeri ufficiali.

Rai 1 o Canale 5: chi ha vinto?

Ieri sera mercoledì 16 aprile, è appunto andato in onda – su Rai 1 – il film dedicato ad una delle voci più iconiche della musica internazionale. Whitney Houston – Una voce diventata leggenda è infatti una pellicola diventata nota proprio perché ha raccontato la vita della grande cantante, che è scomparsa tragicamente all’età di 48 anni e che è stata svelata – in ogni lato inedito – con questo film. Il prodotto ha quindi catturato l’attenzione di 1.933.000 telespettatori e ha raggiunto uno share pari al 12%.

Su Canale 5 è invece stato trasmesso un nuovo episodio di Tutto quello che ho, la fiction che vede come protagonisti Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Ancora una volta, il palinsesto Mediaset ha infatti deciso di puntare su serie tv o fiction, che ogni volta catturano l’attenzione dei telespettatori. Questo nuovo appuntamento è stato seguito da 2.419.000 telespettatori e ha raggiunto uno share pari al 14.5%. A vincere quest’altra gara televisiva è quindi stato il palinsesto Mediaset.

I dati auditel sulle altre reti generaliste

Su Rai 2 è invece andata in onda la quarta puntata di Mare Fuori 5 e ha raggiunto 716.000 spettatori con uno share pari al 4.1%. Su Italia1 c’è invece stata la messa in onda di Kingsman – Il cerchio d’oro, il film scelto da 719.000 telespettatori con uno share del 4.6%. Su Rai 3 è invece stato trasmesso Chi l’ha visto? che ha segnato la presenza di 1.710.000 spettatori e che è arrivato a uno share del 10.6%. Su Tv8 c’è stata la partita di Champions League Real Madrid – Arsenal, e il match ha catturato l’attenzione di 1.535.000 spettatori con l’8% di share. The Legend of Zorro – sul Nove – ha invece raggiunto 280.000 spettatori e l’1.8% di share.