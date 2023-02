Torna per il settimo anno consecutivo, PrimaFestival, la striscia quotidiana che guida il pubblico alla scoperta del Festival di Sanremo 2023, in onda da stasera, sabato 4 febbraio 2023, tutti i giorni su Rai 1, subito dopo il Tg1 delle 20 fino all’11 febbraio prossimo.

PrimaFestival 2023, chi sono i conduttori

Il programma, rigorosamente in diretta dal Glass Studio collocato davanti al Teatro Ariston, è condotto da una squadra di conduzione composta da Andrea Delogu, gli Autogol e Jody Cecchetto. A loro il compito di raccontare la kermesse da differenti punti di vista, il suo clima, le interviste ai protagonisti di questa edizione e ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo, in rete e dalle pagine dei social. Il tutto per far vivere appieno, e in maniera crossmediale, il più grande evento televisivo italiano.

Il trio arriva dopo la conduzione del 2022, affidata a Roberta Capua, Paola di Benedetto e Giovanni Vernia.

PrimaFestival 2023, Andrea Delogu

Per Andrea Delogu, volto Rai già ben conosciuto per altre conduzioni televisive tra cui La vita in diretta Estate, Tonica, Tim Summer Hits, si tratta della prima volta alla conduzione del PrimaFestival, ma l’esperienza Sanremese per lei non è una novità. Nel 2015 è stata giurata per Sanremo Giovani e nel 2016 in Sarà Sanremo. Sempre nel 2016 ha condotto le dirette radiofoniche delle serate del Festival di Sanremo su Rai Radio 2, ripetendo l’esperienza anche nel 2018, 2020 e 2021.

PrimaFestival 2023, gli Autogol

Sono Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, detto Rollo. Gli esordi avvengono al teatro, nel 2006 infatti formano il gruppo e maturano la loro gavetta soprattutto attraverso degli spettacoli. Il trio però spopola grazie al loro canale YouTube in cui ironizzano sul mondo dello sport tra imitazioni e parodie.

Appaiono in tv nel 2013 sul canale Top Calcio 24 con il programma Flop Calcio, dall’anno dopo sino al 2020 approdano su Radio 105 con la trasmissione 105 Autogol e nel 2021 tornano in radio (ma su Rai Radio 2) per L’invasione degli Autogol. Nel 2015 vengono coinvolti in altri progetti per Gazzetta TV, in Tiki Taka (Italia 1) e alla Domenica Sportiva (Rai 2), dove diventano ospiti fissi. Nel 2021 in collaborazione con DJ Matrix, Arisa e Ludwig realizzano il brano Coro azzurro per sostenere la Nazionale Italiana di calcio agli Europei 2021. Lo stesso brano diventa la sigla d’apertura di Notti Europee nell’estate 2021 di Rai 1.

PrimaFestival 2023, Jody Cecchetto

Jody Cecchetto, figlio d’arte, ha esordito come rapper e proseguito come conduttore radiofonico e televisivo seguendo la strada già percorsa da suo padre Claudio. Oggi è uno dei conduttori di punta di RTL 102.5 con The Flight e di Radio Zeta con Aperizeta. A giugno 2022 ha condotto il Future Hits Live (per le due emittenti radiofoniche) e nell’agosto dello stesso anno anche il Power Hits Estate dall’Arena di Verona.

In una nota di RTL 102.5 ha commentato: “Sono contentissimo, ma soprattutto onorato ed entusiasta di poter mettermi alla prova in un luogo e in un’occasione così speciale. Il festival di Sanremo è sacro per chi sogna di fare il mestiere di parlare davanti a un microfono e una telecamera, far parte di “PrimaFestival” significa poter dire di essere parte di una grande squadra che racconta l’inizio e le anticipazioni di serate che tutti aspettano da tutto l’anno. Ci tengo a portare quello che ho appreso in quest’anno dal lavoro quotidiano in radio e tutta la carica che l’atmosfera di Sanremo potrà darmi. Apprezzo tantissimo che Amadeus negli anni si sia sempre più avvicinato al mondo dei giovani, non essendo mai banale e rispettando i gusti musicali e d’intrattenimento di tutti””

PrimaFestival 2023, dove seguirlo in tv e streaming

PrimaFestival va in onda da Sanremo da sabato 4 all’11 febbraio 2023 alle ore 20:35 su Rai 1, subito dopo il Telegiornale delle 20. Si può seguire anche in streaming live sulla piattaforma Rai Play nella sezione dirette oppure in un secondo momento, dopo la messa in onda televisiva del programma.