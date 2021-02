Sanremo 2021 inizia ufficialmente questa sera, sabato 27 febbraio, con la prima puntata di PrimaFestival, la finestra di access prime time che inaugura di fatto il 71° Festtival della Canzone Italiana con i primi racconti direttamente dalla ‘zona Rossa’ del Teatro Ariston. Un Festival inevitabilmente blindato per garantire il massimo della sicurezza a chi vi partecipa e vi lavora, con uno stretto protocollo anti-Covid pensato dalla Rai e approvato dal CTS che ha fatto del Teatro Ariston una bolla. E speriamo che continui così.

Sarà quindi un primo contatto con Sanremo diverso dal solito. E sarà interessante capire come sarà impostata la striscia in onda da questa sera alla serata finale del Festival, sabato 6 marzo, alle 20.30 su Rai 1. Alla conduzione Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia chiamati a raccontare il clima di un Sanremo che sembra lontano dalla rinascita e che inizia mentre il Paese fa in conti con una recrudescenza dei contagi e un rallentamento della campagna vaccinale. Ma il Festival vuole essere uno spazio ‘Covid-free’ sotto tutti i punti di vista e offrire un momento di svago agli italiani, soprattutto a quanti combattono contro il virus e rispettano regole difficili, soprattutto per settori fermi – con ristori minimi quando ci sono – da un annto intero.

La curiosità, quindi, sta non solo nel vedere cosa sta succedendo all’Ariston, ma anche capire quale chiave hanno scelto gli autori (Walter Santillo, Monica Parente e Alessio Tagliento): un po’ di cronaca non ci dispiacerebbe, anche per far capire al pubblico a casa cosa vuol dire organizzare un evento come questo Sanremo 2021 in pandemia e anche quante maestranze, quanto indotto c’è intorno al Festival. Per molti, paradossalmente anche per chi dovrebbe saperne qualcosa, Sanremo resta un “festival di canzonette” o, nella migliore delle ipotesi, solo “un evento tv”. Sarebbe il caso, proprio quest’anno, anche se con leggerezza, far vedere cosa sia davvero il Festival, oltre le dichiarazioni di prammatica e le gag già viste tra platea e foyer.