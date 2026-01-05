Prima di noi, di cosa parla la serie disponibile su Raiplay: trama, cast e curiosità

La saga familiare Prima di noi, che attraversa sessant’anni di storia italiana, dal 1917 al 1978, è disponibile su Raiplay. Tutto su trama, cast e produzione

È disponibile su Raiplay Prima di noi, l’ambiziosa saga familiare diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella che ha debuttato su Rai 1 proprio ieri. La serie, composta da 10 episodi trasmessi in cinque serate, rappresenta un vero e proprio affresco del Novecento italiano attraverso le vicende della famiglia Sartori.

La trama di Prima di noi

La storia prende avvio nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, quando Maurizio Sartori (Andrea Arcangeli), soldato in fuga dopo la disfatta di Caporetto, trova rifugio presso il casale della famiglia Tassan nelle valli friulane. Qui incontra Nadia (Linda Caridi), giovane donna dalla tempra d’acciaio che, pur scoprendo la sua condizione di disertore, decide di non denunciarlo e se ne innamora. Il loro segreto segnerà per sempre il destino della famiglia.

Dal matrimonio tra Nadia e Maurizio nascono tre figli: Gabriele, Domenico e Renzo, ognuno dei quali incarnerà aspetti diversi dell’Italia del secolo breve. La narrazione si sviluppa attraverso tre generazioni di costruttori e distruttori, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, attraversando le due guerre mondiali, il fascismo, il boom economico, l’urbanizzazione, gli anni di piombo e le contestazioni sociali, fino al 1978.

Il cast della serie

Linda Caridi interpreta Nadia Tassan, matriarca e colonna portante della saga, mentre Andrea Arcangeli è Maurizio Sartori, l’uomo tormentato dal peso della diserzione. Il più grande dei tre figli è interpretato da uno splendido Maurizio Lastrico (Gabriele, il primogenito studioso e credente).

Conosciuto e apprezzato inizialmente come comico, indimenticabile il suo esordio con brani interamente costruiti in rima baciata, Lastrico si è costruito una crescente credibilità di attore a tutto tondo recitando a teatro, per il cinema e per la TV in un curriculum sempre più esteso e interessante. Lo scorso anno al cinema con Tutta colpa del Rock (Andrea Jublin) e Follemente (Paolo Genovese). In precedenza in numerose serie da Don Matteo – sette stagioni dal 2018 al 2024 – alle più recenti Call my Agent, Miss Fallaci e Maschi Veri.

I suoi figli sono Luca Di Sessa (Domenico, il secondogenito fragile e sensibile) e Matteo Martari (Renzo, il terzogenito scapestrato come il padre). Completano il cast Diane Fleri (Margherita, moglie di Gabriele), Benedetta Cimatti (Teresa, moglie di Renzo), Elena Lietti (Maddalena, madre di Nadia), Romana Maggiora Vergano (Eloisa, nipote anarchica negli anni Settanta), Lorenzo Aloi (Davide) e Andrea Palma (Luigi, figlio illegittimo di Renzo).

Curiosità sulla produzione

Prima di noi è tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana pubblicato da Sellerio nel 2020, vincitore del Premio Bagutta 2021 e del Premio Mondello 2020. La sceneggiatura è firmata da Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella.

La serie è una produzione Wildside (società del gruppo Fremantle) realizzata in collaborazione con Rai Fiction e in associazione con Rai Com, con il contributo di FVG Film Commission. Le riprese si sono svolte principalmente in Friuli Venezia Giulia, tra le montagne del Pordenonese, a Cimolais e nella Val Cimoliana, oltre che in diverse location del Veneto (Feltre e Vittorio Veneto) e del Piemonte (Torino, Venaria Reale, Carignano).