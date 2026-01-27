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Prima di Noi, la spiegazione del finale, dove rivedere le puntate, ci sarà una seconda stagione?

La fiction si è conclusa e dietro l’epilogo c’è una ragione ben precisa, in tanti si stanno chiedendo se ci sarà un continuo

di Sveva Scalvenzi
Prima di Noi, la spiegazione del finale, dove rivedere le puntate, ci sarà una seconda stagione?
27 Gennaio 2026 19:30

Prima di noi, fiction la cui ultima puntata è stata trasmessa domenica 25 gennaio su Rai 1, è giunta al suo grande finale e in tanti si chiedono se ci sarà una seconda stagione. La risposta è da ricercare proprio nell’epilogo, la cui spiegazione è piuttosto precisa e non lascia spazio a dubbi o insinuazioni.

Una saga familiare che dalla Grande Guerra è arrivata agli anni Settanta appassionando i telespettatori con drammi, risvolti interessanti e colpi di scena. Tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, è stata prodotta da Wildside, in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com e si aggiunge alla lunga liste di fiction che l’azienda di viale Mazzini ha già mandato in onda o si appresta a farlo.

Come finisce Prima di Noi, la verità sulla seconda stagione

Prima di Noi non avrà alcuna seconda stagione, con l’ultima puntata andata in onda domenica 25 gennaio, il racconto è giunto al suo epilogo, senza possibilità di un proseguo. Questo perché la fiction – le cui puntate possono essere viste gratuitamente su Raiplay in streaming – è stata concepita, dunque scritta, per essere una miniserie di cinque serate, dunque il racconto si è concluso.

seconda stagione prima di noi
Ci sarà la seconda stagione di Prima di Noi? (Foto Raiplay.it) – Tvblog.it

La storia giunge al suo finale quando le nuove generazioni della famiglia Sartori riescono a fare i conti con il loro passato, lasciandoselo alle spalle, passo che riescono a compiere grazie al lascito di Nadia. Se la fiction continuasse con una seconda stagione, potrebbe essere una vera e propria forzatura, visto che i tempi sono stati perfettamente studiati per svilupparsi nelle cinque puntate che abbiamo visto. Il romanzo da cui è tratta la serie, invece, prosegue fino ai giorni nostri e non si ferma agli anni Settanta come Prima di Noi.

La scelta di far finire la fiction precisamente nel 1978 non è affatto casuale, questo perché gli sceneggiatori hanno trovato in questo anno il punto cruciale per riuscire a raccontare quanto fosse importante il peso dell’eredità e l’opportunità di riuscire finalmente a spezzare il ciclo. È stato anche il regista, Daniele Luchetti, a volere che Prima di Noi fosse più vicina al linguaggio cinematografico che a quello seriale. L’epilogo, dunque, non rappresenta affatto un’interruzione, ma un atto narrativo che si conclude, il racconto termina con i personaggi che finalmente comprendono con gioia che un futuro è possibile, volutamente non si è voluto spiegare quel “dopo”, per lasciare al pubblico la possibilità di immaginare i protagonisti semplicemente felice.

La serie, sebbene non sia stata un successo clamoroso dal punto di vista degli ascolti – l’ultima puntata è stata vista da 2 milioni e 12mila telespettatori, con uno share del 12,4% – lo è stata per quanto riguarda i commenti in rete rispetto alla qualità del racconto. Di Prima di Noi sono piaciute le location, le interpretazioni, i drammi e le sfide personali, ma soprattutto l’epilogo, che è realmente concluso, lasciando al pubblico la certezza che il passato – sebbene non possa essere cancellato – può essere superato.

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