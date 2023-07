È un vero e proprio incubo, quello vissuto dalla protagonista di Prigioniera della follia, il film-tv in onda questa sera, sabato 8 luglio 2023, alle 21:20, su Raidue. Una ragazza che si ritrova letteralmente rinchiusa in una casa da una donna che la costringe ad essere chi non è. Siete curiosi? Proseguite nella lettura!

Prigioniera della follia, la trama

Jenny (AlexAnn Hopkins) è una giovane ragazza che ha qualche problema nel rapporto con la madre Laura (Laurie Fortier) che, dopo la morte del marito, è diventata iperprotettiva verso la figlia. Mentre si sta recando ad un concerto in auto, Jenny riceve una telefonata dalla madre, ma mentre parlano la giovane fa un incidente.

Laura resta in linea finché arriva l’ambulanza, ma poi perde i contatti con la figlia. Jenny, intanto, viene sedata dai paramedici e portata in una casa. Scopre così che i due ragazzi che l’hanno soccorsa, Clyde (Sam Meader) e Guy (Joey Luthman), non sono veri paramedici ma lavorano che conto di Mamma (Cathy Moriarty), una donna che sta cercando una ragazza che possa rimpiazzare la figlia Lizzie, morta.

Jenny prova a ribellarsi, riesce anche a scappare, ma intorno alla casa c’è un sistema di sicurezza che le impedisce di allontanarsi troppo. Scopre, inoltre, che un’altra ragazza era stata rapita dai figli di Mamma per sostituire Lizzie.

Laura, intanto, cerca la figlia, giungendo anche a casa di Mamma. Jenny ovviamente viene trattenuta dal farsi sentire dalla madre, ma viene costretta a mandarle un messaggio vocale in cui dice che sta bene. Nel farlo, Jenny dice alla madre di salutare il padre: un messaggio in codice, che permette a Laura di capire che la figlia è in pericolo.

La donna si fa così aiutare da Drake (Mason Trueblood), ragazzo che Jenny sta frequentando, per rintracciarla. Drake rintraccia la finta ambulanza e riesce a mettere ko Guy e ad intrufolarsi in casa, ma mentre raggiunge Jenny viene ucciso da Clyde.

Laura, dal canto suo, parla ancora con Mamma, che la dà una pistola chiedendole di vendicare la morte della figlia. Jenny, invece, viene spedita nel seminterrato. Avendo capito dove si trova la figlia, Laura finge di essere una ragazza in difficoltà per far uscire Clyde e Guy con l’ambulanza.

Prigioniera della follia, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Rinchiuso Clyde nel garage, Laura costringe Guy (che dei due fratelli è quello che si sente maggiormente in colpa per quanto sta facendo) a liberare la figlia. Ma subentra Clyde, che Jenny riesce a disarmare facendogli indossare un collare elettrico.

Il confronto finale è tra Laura e Mamma, che ha rubato la pistola a Laura. Guy si mette contro la madre e lottano, ma Mamma spara al figlio e lo uccide. Interviene finalmente la Polizia, che salva Laura e Jenny ed arresta Mamma che, dal carcere, pensa alla sua prossima Lizzie.

Prigioniera della follia, il cast

Il film-tv, il cui titolo originale è “Into the arms of Danger”, è andato in onda nel 2020 su Lifetime. Il cast può vantare la presenza di Cathy Moriarty, attrice candidata all’Oscar come Miglior attrice non protagonista per il film “Toro scatenato”.

AlexAnn Hopkins è Jenny

Cathy Moriarty è Mamma

Laurie Fortier è Laura

Sam Meader è Clyde

Joey Luthman è Guy

Mason Trueblood è Drake

Prigioniera della follia su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Prigioniera della follia in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.